Yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản của ông Vũ 'nhôm'

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án làm lộ bí mật nhà nước xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác, theo yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại Công văn số 1342 ngày 25-12-2017, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp, Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các văn phòng công chứng tạm dừng tất cả giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn TP của bốn cá nhân đều trú tại Đà Nẵng đăng ký chủ sở hữu, gồm: Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"); Lê Văn Sáu (42 tuổi); Trần Đại Vũ (42 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi).

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu, giám đốc Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng là bốn cá nhân trên; báo cáo kết quả về chủ tịch UBND TP trước ngày 10-1-2018.



Biệt thự 82 Trần Quốc Toản của ông Vũ "nhôm". Ảnh: TV

Giao văn phòng UBND TP Đà Nẵng tổng hợp kết quả thực hiện nội dung trên để thông tin cho Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an theo yêu cầu. Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 22-12, một nguồn tin từ VKSND Tối cao xác nhận việc đã phê chuẩn các lệnh khởi tố bị can, khám xét nơi ở của ông Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, thường gọi Vũ “nhôm”, trú 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ông Vũ là chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong). Ông Vũ bị khởi tố về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 BLHS.

Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT với Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở 82 Trần Quốc Toản (TP Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu.

Được biết hiện Công an TP Đà Nẵng đã triển khai quyết định truy nã này đến công an tất cả quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để thực hiện. Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ở 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.