Công chúng quyết định Minh Béo có diễn tiếp hay không

Minh Béo và cơ hội của nhận thức “Bạo lực tình dục là tội ác nghiêm trọng chống lại phụ nữ và trẻ em. Nó chà đạp quyền cơ bản nhất của con người là được sống an toàn và được tôn trọng nhân phẩm” - bà Khuất Thu Hồng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) đã phát biểu như trên tại hội nghị quốc gia về tình dục, sức khỏe và xã hội vừa diễn ra. Chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện của Minh Béo, bà Hồng cho hay ở Việt Nam công cụ pháp luật để điều chỉnh những hoạt động nghệ thuật của Minh Béo sau khi gây án ở nước ngoài hầu như không có. Do vậy, việc Minh Béo có trở lại sân khấu hay không phụ thuộc rất nhiều vào công chúng. Bà Hồng cũng thông tin việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục ở nước ta còn lỏng lẻo, hằng năm có hơn 1.000 trẻ em được báo cáo bị lạm dụng xâm hại tình dục. Như vậy cứ tám tiếng lại có một đứa trẻ bị xâm hại tình dục (con số thực tế có thể hơn rất nhiều). Tuy nhiên, bà Hồng cũng nhấn mạnh rằng việc lên án Minh Béo không phải chỉ là việc chống lại cá nhân anh ta mà là cơ hội để mọi người hiểu rõ hơn về thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. “Nhân câu chuyện này mà chúng ta không dấy lên sự quan ngại và ý thức của xã hội thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội để làm cho mọi người nhận thức rõ hơn vấn đề” - bà Hồng bày tỏ. VIẾT THỊNH ________________________________ Đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski, người từng được trao giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất với phim The Pianist, đã phải trốn khỏi Mỹ từ năm 1977 đến nay vì hành vi chuốc rượu một người mẫu vị thành niên và cưỡng bức lúc cô bé 13 tuổi. Sau đó Polanski trốn đến Pháp vì nước này không ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ. Khi được vinh danh Đạo diễn xuất sắc nhất ở Oscar 2003 với phim The Pianist, mặc dù cô bé ngày xưa tuyên bố tha thứ và mong ông đến nhận giải nhưng ông vẫn không dám đến nhận giải thưởng danh giá nhất cuộc đời này.