Tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí

“Lần đầu tiên, mình lên tòa nhà cao nhất TP, ăn những món ăn nổi tiếng, xem show diễn nghệ thuật đương đại Việt Nam À ố show là đều cùng đi với khách”. Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Đỗ Minh Hằng, trưởng nhóm SaigonLovers, tập hợp những tình nguyện viên chở du khách đi tham quan và cung cấp miễn phí những kiến thức cơ bản về TP.HCM.

Tháng 6-2015, Hằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM và xin thực tập ở trang web hướng dẫn du lịch triip.me. Trong khi mọi nhân viên đều nói tiếng Anh như gió thì Hằng chỉ bập bẹ được vài chữ. Thế là cô nung nấu cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Hằng nghĩ ra cách đăng ký làm hướng dẫn viên miễn phí cho các du khách trên triip.me.

Bằng cách này, Hằng có thể giúp đỡ những người bạn phương xa và mạnh dạn nói tiếng Anh để hướng dẫn cho họ. Ban đầu chỉ là giao tiếp cơ bản nhưng để đáp ứng sự tò mò tìm hiểu văn hóa của khách, Hằng mày mò chuẩn bị thêm nhiều kiến thức để thuyết minh. Dần dần, khách ra về để lại phản hồi tốt và đăng ký Hằng làm hướng dẫn càng đông. Hằng kêu gọi thêm bạn bè có vốn tiếng Anh giúp đỡ và lập fanpage chiêu mộ thành viên.





Nhóm du khách người Indonesia chăm chú nghe lịch sử Bưu điện TP. Ảnh: H.LAN

Đến nay nhóm đã quy tụ 40 bạn nói tốt tiếng Anh, có bằng lái xe... Khi chở khách các thành viên được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc do nhóm đặt ra như: Không được nghe điện thoại trong lúc chạy xe, yêu cầu khách đội nón bảo hiểm, nhắc khách cẩn thận khi bước xuống xe để tránh bỏng ống pô, nhắc khách không vừa đi đường vừa chụp ảnh đề phòng cướp giật... Hầu như ngày nào SaigonLovers cũng có khách đăng ký.

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức nấu những món ăn truyền thống cuối tuần, nhẫn nại đưa thông điệp Ask me everything! (Hãy hỏi tôi mọi điều) khi đứng ở những nơi đông khách du lịch như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 23-9 để giải đáp cho khách với câu hỏi thân thiện.

Hằng kể có bạn du khách chưa hết bàng hoàng vì bị giật mất túi xách hoặc vừa bước xuống sân bay đã thấy cảnh tượng đánh nhau thì khi gặp nhóm, ấn tượng về đất nước xa xôi mới được cải thiện. Có nhóm bạn Thái Lan nghĩ nhóm chỉ chở đi lòng vòng thôi, không ngờ lại nói tiếng Anh tốt và tổ chức chuyên nghiệp như vậy, khác hình ảnh giới trẻ Sài Gòn còn khép mình mấy năm về trước. Hằng kể lại những kỷ niệm đáng nhớ: “Có lúc mê đi với khách quá mà Hằng và các bạn trong nhóm bị “cháy túi”. Lúc đó mình thường gợi ý khách đi cà phê bệt, ăn bánh tráng trộn, gỏi cuốn, trà sữa nhưng lạ thay khách lại rất hứng thú”.

Bạn Đặng Phạm Phúc Duy, thành viên nhóm, hào hứng kể: “Hầu hết du khách đều hứng thú tìm hiểu văn hóa Việt Nam khi đi với người bản địa. họ thích chứng kiến cuộc sống chân thật của người địa phương chứ không thích dịch vụ chỉ muốn lấy tiền của khách. Rất nhiều bạn thích thú với những chợ ít có người nước ngoài, ở xa trung tâm như Tân Định, Bà Chiểu, Bình Tây mà mình đưa tới. Ngược lại, mình cũng có dịp biết thêm tín ngưỡng của người đạo Hồi, văn hóa phương Tây…”.