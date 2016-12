Làn sóng xanh đề cử Lê Thiện Hiếu gây tranh cãi

Một số đề cử của giải thưởng Làn sóng xanh 2016 Single của năm 1. Cause I love you - Đỗ Hiếu - Noo Phước Thịnh 2. Anh cứ đi đi - Vương Anh Tú - Hari Won 3. Gửi người yêu cũ - Nguyễn Hồng Thuận - Hồ Ngọc Hà 4. Sau tất cả - Khắc Hưng - Erik Gương mặt phát hiện 1. Suni Hạ Linh 2. Rocker Nguyễn 3. Minh Như 4. Lê Thiện Hiếu Gương mặt triển vọng 1. Nam ca sĩ triển vọng Trọng Hiếu Soobin Hoàng Sơn Erik ST.319 2. Nữ ca sĩ triển vọng Hòa Minzy Hari won Bảo Anh Bài hát hiện tượng 1. Sau tất cả - Khắc Hưng - Erik ST.319 2. Anh cứ đi đi - Vương Anh Tú - Hari Won 3. Phía sau một cô gái - Tiên Cookie - Soobin Hoàng Sơn 4. Em đã biết - Đông Âu - Suni Hạ Linh Nhạc sĩ hòa âm phối khí 1. Only C 2. Đỗ Hiếu 3. Khắc Hưng (Nguồn: Thanh Niên).