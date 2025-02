Phim tài liệu về các 'Anh trai say hi' đổ bộ phòng vé 24/02/2025 11:52

Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập hiện là phim đang gây chú ý với nội dung câu chuyện chặt chẽ, cài cắm nhiều thông điệp ý nghĩa cũng như có nhiều câu thoại ấn tượng.

Nhà gia tiên sắp cán mốc 100 tỉ

Theo thông tin từ nhà sản xuất (NSX), phim Nhà gia tiên đã thiết lập thành tích đáng ghi nhận khi có 1 triệu khán giả đến xem phim trong tuần đầu tiên công chiếu.

Đặc biệt, Nhà gia tiên đã chính thức ghi tên mình vào top 5 phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử.

Nhà gia tiên đã chính thức ghi tên mình vào top 5 phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử, sau 5 ngày công chiếu.

Trước đó, Nhà gia tiên cũng thiết lập kỷ lục khi chỉ trong ngày 22-2, phim đã thu về 24 tỉ, mở rộng kỷ lục phim tâm linh có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 11 giờ ngày 24-2, Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập đã vượt 99,6 tỉ đồng và hứa hẹn sẽ cán mốc 100 tỉ trong hôm nay.

Phim tài liệu về các Anh trai say hi đổ bộ phòng vé

Tuần qua, phòng vé Việt cũng chứng kiến sự sôi động khi các bộ phim đang công chiếu tại rạp vẫn tạo sức hút với khán giả.

Nữ tu bóng tối, bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Hye Kyo dù không được đánh giá quá cao về chất lượng nhưng vẫn có doanh thu tốt. Phim đạt doanh thu hơn 6,4 tỉ đồng với hơn 66.000 vé bán ra dù chỉ được xếp 2.723 suất chiếu.

"Nữ tu bóng tối" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của diễn viên Song Hye Kyo.

Tuần qua, Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang vẫn tiếp tục vững vàng vị trí số 3 với doanh thu hơn 4,4 tỉ đồng; Captain America: Thế giới mới có doanh thu 4,2 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên gần 38 tỉ đồng; Rider: Giao hàng cho ma doanh thu gần 2 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu gần 24 tỉ đồng.

Captain America: Thế giới mới hiện đạt tổng doanh thu gần 38 tỷ đồng trong khi Rider: Giao hàng cho ma có doanh thu tổng gần 24 tỉ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt sẽ chứng kiến hàng loạt các tác phẩm mới ra rạp. Đáng chú ý nhất là phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng. Bộ phim với thời lượng 120 phút kể về những câu chuyện hậu trường liên quan đến chương trình âm nhạc thực tế Anh trai say hi đình đám suốt thời gian qua.

Nhà sản xuất khẳng định Anh trai say hi là phim concert có số vé đặt trước cao nhất lịch sử tại Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đơn vị đều không đưa con ra số cụ thể là có bao nhiêu vé đặt trước tính đến nay.

Bộ phim hứa hẹn sẽ giúp khán giả sống lại những giây phút đầy ấn tượng của các đêm concert với những tiết mục được dàn dựng kỳ công và cả những câu chuyện hậu trường hấp dẫn. Phim chính thức ra mắt từ ngày 26-2.

Ngoài ra, trong tuần này còn có 1 số phim ngoại nhập cùng ra rạp vào ngày 28-2 là Cuộc đào tẩu trên không, Ma cà rồng Nosferatu, Bí mật không thể nói, Võ đường đại náo...