Bí thư Nguyễn Văn Nên: Văn nghệ sĩ truyền tải thông điệp tích cực để cuộc sống thêm ý nghĩa 24/02/2025 12:55

Sáng 24-2, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM họp mặt văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu nhân dịp đầu năm Ất Tỵ 2025.

Bí Thư Thành uỷ TP.HCM ghi nhận ý kiến của văn nghệ sĩ và các phóng viên, biên tập viên. Ảnh: THANH THUỲ

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Ngọc Hải… cùng dự buổi họp mặt.

TP ngày càng tin tưởng vào lứa nghệ sĩ trẻ

Dự họp mặt còn có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam Trần Trọng Dũng…

Chia sẻ tại đây, nghệ sĩ HIEUTHUHAI (tên thật là Trần Minh Hiếu) cho rằng, văn học- nghệ thuật Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, có dấu ấn đáng tự hào. Với riêng chương trình "Anh trai say Hi", nam nghệ sĩ trẻ nói may mắn khi là một phần của chương trình.

Sự thành công của chương trình không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa TP.HCM mà còn góp phần đưa ngành giải trí Việt Nam vươn ra thế giới. “Tôi tự hào khi là một phần nhỏ trong hành trình tuyệt vời đó”- nam nghệ sĩ khẳng định.

HIEUTHUHAI chia sẻ tại buổi gặp. Ảnh: H.QUANG

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền TP.HCM, đã tạo điều kiện để văn học nghệ thuật mở ra không gian mới, phát triển và đầy tính sáng tạo cho các chương trình thực tế, các chương trình nghệ thuật.

“Tôi cảm ơn vì chính quyền TP ngày càng tin tưởng vào lứa nghệ sĩ trẻ, tạo cơ hội để những nghệ sĩ trẻ như tôi có điều kiện, môi trường sáng tạo phát triển hơn nữa trong tương lai”- HIEUTHUHAI nói.

TP luôn lắng nghe nhiều ý kiến từ giới văn nghệ sĩ

Trao đổi tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã hỏi HIEUTHUHAI: Với tinh thần của một người trẻ, anh có góp ý nào cho chính quyền TP để làm tốt hơn việc phát huy các giá trị văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của đời sống thông qua các sản phẩm văn hóa cụ thể với tinh thần văn minh, hiện đại và đầy sức sáng tạo, từ đó xây dựng nên một sân chơi bổ ích cho người dân.

"Điều gì giúp bạn có những cảm hứng sáng tạo, độc đáo này. Chương trình đã thành công, làm cách nào để tiếp tục phát huy, tạo sân chơi bổ ích, tạo tinh thần, năng lượng, cảm hứng để thu hút mọi người"- ông hỏi.

Người đứng đầu Thành ủy TP cũng nhìn nhận, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đã mang tới những năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Chính vì vậy, TP luôn dành sự quan tâm nhất định đến lĩnh vực này và muốn lắng nghe nhiều ý kiến từ giới văn nghệ sĩ, có khó khăn nào trong quá trình hoạt động có thể thẳng thắn chỉ ra, cả về mặt chính sách để tháo gỡ.

Trả lời Bí thư Nguyễn Văn Nên, nghệ sĩ HIEUTHUHAI chia sẻ, chất liệu, cảm hứng sáng tác, làm nghề của người nghệ sĩ đến từ cuộc sống. Người nghệ sĩ mang những cảm xúc vẫn tồn tại ngay trong đời sống, nhưng ít ai để ý để khai thác, mang vào lời ca tiếng hát để gửi đến mọi người.

Cuối cùng, anh gửi đến lãnh đạo TP cùng nhiều người lời chia sẻ: “Mong mọi người dành thêm thời gian để cảm nhận, chia sẻ, chấp nhận sự sáng tạo mới mẻ trong âm nhạc, nghệ thuật của giới trẻ. Âm nhạc hiện đại là một lối đi đầy thách thức, rất cần nhiều sự ủng hộ, chấp nhận của mọi người hơn".

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ tại buổi họp mặt cũng có những đề xuất cụ thể về hoạt động nghệ thuật, văn hóa lên lãnh đạo TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận, tiếp thu các đề xuất từ giới nghệ sĩ và cho biết rất trân trọng vì đây đều là những phát biểu chân tình của người làm nghề.

“Chúng ta không thể làm một mình mà có thành công được. Cần có sự thấu cảm, ngoài tình thương, trách nhiệm còn cần sự sẻ chia, đồng tâm, hiệp lực để cùng làm nên một tác phẩm hay, một sản phẩm có giá trị. Các ý kiến chia sẻ của một đạo diễn, nghệ sĩ trẻ hay các nghệ sĩ đi trước đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự trân quý các giá trị lịch sử của cha ông ta"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ông nhấn mạnh, TP luôn quan tâm, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ có thêm không gian sáng tạo, sự gắn kết giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ với nhau.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị văn nghệ sĩ truyền tải thông điệp tích cực để cuộc sống thêm ý nghĩa, sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời này.

Ông cảm ơn đóng góp của từng cá nhân, và hy vọng với hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), bằng những thước phim, lời kể, hình ảnh, lời ca tiếng hát, thông qua báo chí có thể phát huy hơn nữa các giá trị lịch sử, cũng như tinh thần văn hóa- văn nghệ của các thế hệ trước một cách chân thực, sáng tạo và mang lại nhiều giá trị.