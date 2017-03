'Những cuốn sách vang bóng một thời' bất ngờ tái xuất

Việc làng (tác giả Ngô Tất Tố, ấn bản năm 1940, do Mai Lĩnh xuất bản).

Tắt đèn (tác giả Ngô Tất Tố, ấn bản năm 1939, do Mai Lĩnh xuất bản, nằm ở trên cùng góc trái), Hà Nội băm sáu phố phường (tác giả Thạch Lam, ấn bản đầu năm 1943 của Đời Nay, nằm ở trên cùng góc phải).

Kép Tư Bền (tác giả Nguyễn Công Hoan, ấn bản năm 1935 do Tiểu thuyết thứ Bảy xuất bản), Kinh Cầu Tự (tác giả Huy Cận, ấn bản năm 1942 của nhà xuất bản Mới).

Số đỏ (tác giả Vũ Trọng Phụng, bản đặc biệt in năm 1946, bản in lần 2 do Minh Đức ấn hành, nằm ở hàng trên, thứ 3 từ trái sang).