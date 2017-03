Trang Khàn dọa tung clip tố BTC Cuộc đua kỳ thú

Cuộc đua kỳ thú mùa thứ 3 đã khép lại với chiến thắng thuộc về bộ đôi Hương Giang và Criss Lai. Đây là một chiến thắng xứng đáng dành cho đội hồng khi cả hai thành viên vừa có thể lực tốt, vừa có khả năng phán đoán lại vừa thể hiện được sự đoàn kết trong suốt chương trình.

Ở chặng đua chung kết diễn ra tại TP HCM, đôi trai tài gái sắc đã phải đối đầu với đội cam của Trang Khàn – Hiếu Nguyễn và đội vàng của Trang Khiếu – An Đinh. Nhờ lợi thế được xuất phát đầu do về nhất ở chặng trước, Hương Giang và Criss Lai đã liên tục duy trì được khoảng cách so vơi hai đội còn lại, ngay cả khi họ bị lạc đường ở thử thách cuối cùng.



Hương Giang và Criss Lai - đội hồng

Trong khi đó, đội Vàng dù có lúc đã vượt trước đội cam, nhưng vì thể lực không đảm bảo nên đành phải từ bỏ thử thách Xếp ván vượt sông và chịu phạt một tiếng rưỡi đồng hồ. Chính nhờ vậy mà đội cam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở chặng cuối để về đích thứ nhì và nhường vị trí thứ 3 cho đội vàng.

Chia sẻ về chiến thắng của mình, Hương Giang cho biết: “Trước khi bắt đầu cuộc đua, Giang đọc được những bình luận ở trên mạng và thực sự cảm thấy rất buồn. Người thì nhận xét: ‘Khổ thân anh áo hồng, thi với Hương Giang thì làm được gì!’, hoặc có bạn lại hỏi: “Bạn nghĩ mình có cần phải PR hình ảnh bản thân bằng chương trình này như vậy không?’”

“Lúc đó Giang chỉ muốn nói là không, tôi chỉ muốn đua. Buồn lắm nhưng mình quyết tâm phải chứng minh cho các bạn thấy Giang có một ý chí sắt thép, và một khi đã muốn làm là sẽ làm được!”, cô ca sĩ chuyển giới chia sẻ.

Với số tiển thưởng là 300 triệu đồng, Hương Giang và Criss Lai dự định sẽ trích 50 triệu đồng để tặng cho quỹ bảo vệ biển đảo của các nghệ sĩ. Phần còn lại, hai người chia đôi.



Trang Khàn và Hiếu Nguyễn - đội cam

Ở một động thái khác, ngay trước khi tập cuối cùng lên sóng, thành viên đội cam (đội về nhì) là người mẫu Trang Khàn đã cho biết sẽ tung hê tất cả mọi chuyện mà theo cô là có khuất tất từ BTC. Cô “người mẫu tố dâm” còn lên trang cá nhân nhờ tìm một quay phim và một người biết tiếng Anh để giúp cô làm việc này.

