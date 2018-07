Sách 'Gạc Ma - Vòng tròn bất tử' sắp tới tay bạn đọc

"Sự thật tới ngày thấy ánh sáng mặt trời" Là một vị tướng vào sinh ra tử và dày dạn trận mạc từ cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhưng chưa bao giờ có một sự kiện, một trận đánh tôi không tham gia mà phải đau đớn và trăn trở suốt nhiều năm trời như trận chiến Gạc Ma - mà phải gọi cho đúng hơn là cuộc thảm sát Gạc Ma diễn ra vào sáng ngày 14-3-1988. 64 chiến sĩ hải quân của chúng ta đã hành động như những anh hùng và đã anh dũng hy sinh!

Đằng sau 64 chiến sĩ đã xả thân ở Gạc Ma năm 1988, không chỉ có 64 bà mẹ và những người vợ, người con đau xé lòng, cạn nước mắt khóc thương, mà những đồng đội của các anh và hầu như tất cả người dân Việt Nam vẫn còn day dứt, căm giận khôn nguôi.

Hy sinh, mất mát trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi và hàng triệu người Việt Nam đã từng chấp nhận đánh đổi máu xương để giành độc lập, tự do cho đất nước. Nhưng đối với sự hy sinh của 64 chiến sĩ trong sự kiện Gạc Ma tháng 3-1988 là nỗi đau được nhân lên ngàn lần, bởi các anh đi làm nhiệm vụ xây dựng đảo trong tay chỉ có xà beng, cuốc xẻng và trái tim yêu nước mà phải đối đầu với các loại súng đạn của đối phương tàn bạo.

Những thế hệ người Việt Nam không bao giờ quên bài thơ đanh thép Nam quốc sơn hà của tổ tiên như lời tuyên ngôn độc lập mà Lý Thường Kiệt đã dõng dạc tuyên bố với giặc phương Bắc. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương - An Dương Vương tới thời đại Hồ Chí Minh cho thấy, khi chúng ta đoàn kết triệu người như một, Tổ quốc Việt Nam là bất khả xâm phạm với bất kỳ kẻ xâm lược nào.

Với vị trí địa lý đặc biệt, Biển Đông đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc phòng và là tuyến phòng thủ hướng đông của Tổ quốc. Các đảo và quần đảo trên Biển Đông, đặc biệt là Hoàng Sa và Trường Sa, không chỉ có ý nghĩa kiểm soát các tuyến đường biển qua lại mà còn có ý nghĩa chiến lược quân sự cực kỳ trọng yếu đối với Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Mã Lương