Sáng nay (26/7), giao thông hỗn loạn trên cầu Phù Đổng

Thời gian ùn tắc bắt đầu từ khoảng 6h sáng do lượng người và phương tiện qua cầu Phù Đổng và quốc lộ 5 quá lớn và cũng bởi ảnh hưởng từ việc ngưng trệ lưu thông qua cầu phao qua sông Đuống.

Hậu quả của việc ùn tắc khiến hàng trăm nghìn người phải đứng giữa trời nắng gắt, không có lấy một bóng mát. Khổ sở nhất là các em bé đã khóc lả người vì nóng bức.

Rất nhiều hành khách đi trên xe buýt, xe khách là người đi làm, học sinh bỏ xe xuống tìm lối thoát bằng cách... cuốc bộ. Các lái xe cũng không còn cách nào, cũng xuống xe, ra ngồi ngổn ngang trên đường, chờ đợi.

Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên cầu Phù Đổng đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Các phương tiện giao thông đi từ Bắc Ninh ra Hà Nội, khi cách chân cầu khoảng 15km, thấy ùn tắc đã quay ngược trở lại, đi theo hướng quốc lộ 1A cũ.

Thậm chí nhiều phương tiện phải dắt xe vượt qua dải phân cách đi xuống ruộng. Nhiều phương tiện tàu thuỷ, xuồng... đã lợi dụng cảnh ùn tắc để chở người và phương tiện qua sông với mức giá từ 20- 30.000 đồng/người.

Lực lượng CSGT và Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã huy động tất cả lực lượng trực tiếp đứng ra phân luồng. Anh Nguyễn Văn Quang, một chiến sĩ công an cho biết, ngay từ 6h, các lực lượng chức năng đã triển khai tất cả các phương án chống ùn tắc. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông, lại kéo dài liên hoàn nên đều không phát huy hiệu quả. Nhiều chiến sĩ CSGT dự đoán cảnh ùn tắc này phải đến 3h chiều nay mới kết thúc.

Tới 10h30 sáng nay, ùn tắc đã lan tới hai bên đầu cầu sông Đuống, trong khi cầu phao gần như không hoạt động.

Dưới đây là những hình ảnh về tình trạng tắc nghẽn:

Ùn tắc không lối thoát

Cách cầu Phù Đổng cả 15km, các phương tiện phải quay đầu tìm đường đi khác

Đại tá Đinh Văn Toản, Trưởng Công an quận Long Biên trực tiếp phân luồng giao thông

Gà cũng phải chờ

Tìm lối thoát bằng đường ven sông

Người dân phải chờ đợi trong nắng gắt hết sức mệt mỏi

Cảnh ùn tắc dự kiến kéo dài đến tận chiều nay (26/7)



Theo Chu Dũng (HNMO)