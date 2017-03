Bắt băng cướp phục kích trong bụi rậm

Cướp đi xe SH, đội mũ bảo hiểm ngành công an Chiều 17-3, Công an phường Trường Thạnh chuyển giao Hồ Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ quận 2) về Công an quận 9 để tiếp tục xử lý hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Tổ CSGT Công an quận 9 do Trung úy Nguyễn Minh Hồng làm tổ trưởng đang tuần tra trên đường Lã Xuân Oai (phường Trường Thạnh) thì nghe tiếng tri hô cướp. Nhìn thấy hai thanh niên nghi vấn đội mũ bảo hiểm ngành công an đi xe SH (biển số 59B1-151.93) chạy qua với tốc độ nhanh, hai CSGT là Thượng sĩ Huỳnh Thanh Quan và Trung sĩ Trần Hữu Phước liền quay đầu xe mô tô đuổi theo. Khi đến đoạn giao với đường số 17, hai kẻ cướp vứt xe SH bỏ chạy vào khu đất dự án Đông Tăng Long rộng hàng trăm hecta đầy cỏ cây rậm rạp. Quyết không để chúng thoát, hai chiến sĩ CSGT lao theo khống chế được Minh dù Minh chống trả quyết liệt và la lớn: “Buông ra, tao đã bị nhiễm HIV”. Công an phường Trường Thạnh kịp thời có mặt hỗ trợ bắt giữ Minh, đồng thời phong tỏa khu vực truy bắt kẻ cướp còn lại. Tuy nhiên, do địa hình rộng nên đến chiều tối, lực lượng công an chưa bắt được kẻ cướp thứ hai cùng tang vật là sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ chúng vừa cướp giật. ĐĂNG LÊ