Bất ngờ với phát biểu của phó chi cục trưởng vụ 'cà phê pin'

Tại hội nghị chuyên đề Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm khu vực phía Nam được tổ chức ở TP.HCM ngày 20-4, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đắk Nông, đã trình bày ý kiến xung quanh vụ cà phê nhuộm lõi pin ở cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông).

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu các ý kiến của ông Chương trong vụ này.

Ông Chương cho rằng đến thời điểm hiện tại, vợ chồng bà Loan cùng một người khác chỉ khai do cơ sở kinh doanh kém hiệu quả nên đã trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn làm giả tiêu hột để xin vay tiền ngân hàng.





Máy bê tông dùng để trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn. Ảnh: NLĐO

Ông Chương còn cho rằng trong quá trình xử lý vụ việc "có sự tham gia của của một đồng chí công an và người này có mối liên quan với báo chí. Không biết thế nào nổ ra một số thông tin và từ thông tin này được khai thác thành những vấn đề rất là…" (ông Chương bỏ lửng câu nói - PV).

“Tới chiều 18-4, tôi tổng kết có khoảng 50 bài báo tập trung nói về cà phê bẩn của Đắk Nông và "cà phê pin”. Tôi khẳng định tới thời điểm này, tại cơ sở chúng tôi kiểm tra (cơ sở thu mua nông sản của bà Loan - PV) không có dụng cụ rang cà phê, xay cà phê. Cũng không có bao bì cà phê, không phát hiện sản phẩm cà phê. Toàn bộ những vật dụng và 20 tấn hỗn hợp vỏ cà phê trộn pin, đá nhuyễn chúng tôi tạm thời tịch thu và tiến hành điều tra” - ông Chương nói.

Ông Chương nói thêm, thông tin của báo G. đăng ngày 17-4 có nội dung: “Số cà phê sau khi được nhuộm đen đem rang rồi xay, đóng gói bán ra thị trường. Cũng theo bà Loan, từ đầu năm (2018 - PV) đến nay, cơ sở đã xuất bán ra thị trường hơn ba tấn cà phê bẩn và được nhuộm đen bằng pin Con Ó”.

“Thông tin trên là thiếu căn cứ. Hình thức báo chí theo dạng câu like làm ảnh hưởng rất lớn đến ba chuỗi cà phê do tỉnh Đắk Nông hỗ trợ từ thu hái cho đến chế biến thành phẩm. Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thông tin là “lên Đắk Nông uống cà phê pin”. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định cơ sở bà Loan trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn để làm gì. Do vậy, chúng ta cứ uống cà phê bình thường” - ông Chương nói.