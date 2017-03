Đại gia Lê Ân bị buộc dỡ cổng chào

Ngày 16-12, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, UBND phường 10, TP Vũng Tàu đã nhiều lần mời ông Lê Ân (đại gia Lê Ân, Giám đốc Công ty TNHH Lê Hoàng) để giải quyết việc dỡ cổng chào làng du lịch Chí Linh do xây dựng không phép… nhưng đến nay ông vẫn chưa chấp hành.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, nếu ông Lê Ân không tự nguyện thì buộc phải cưỡng chế phá dỡ.

Cổng chào gây mất an toàn

Theo quan sát của PV, cổng chào làng du lịch Chí Linh (tuyến đường 3 Tháng 2 - chung cư Seaview, thuộc khu phố 3, phường 10) có hai trụ bê tông to, được thiết kế nổi bật, ốp đá, xây dựng kiên cố. Đoạn đường nơi cổng chào làng du lịch hiện hữu, xe cộ qua lại đông. Phần đèn giao thông hướng từ trong làng du lịch Chí Linh ra đường 3 Tháng 2 nằm khuất phía sau cổng làng. Do trụ cổng khá to nên phần quan sát từ bên trong và bên ngoài hạn chế.

Chính nguy cơ gây mất an toàn giao thông nên một số người dân ở khu vực này đã phản ánh lên phường 10 yêu cầu xử lý. Đến tháng 4-2015, phường 10 tổ chức cuộc họp mời ông Lê Ân và đại diện khu phố, Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để giải quyết. Tại đây, các ý kiến cho biết cổng chào trên đã có từ trước. Sau này, ông Lê Ân sửa chữa, xây mới kiên cố hơn và không có giấy phép xây dựng. Cổng chào gây mất an toàn cho người đi đường nhất là khi cúp điện, không có đèn tín hiệu do vậy ông Lê Ân phải tháo dỡ, di dời.

Có mặt tại cuộc họp, ông Lê Ân cho rằng cổng chào của mình không ảnh hưởng đến giao thông. Ông thống nhất sẽ bàn giao lại cổng cho khu phố 3 để treo biển “khu phố văn hóa” nếu khu phố được công nhận.

Kết luận buổi giải quyết, ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch UBND phường 10 đã đề nghị ông Lê Ân gửi văn bản đến Sở GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để trình bày về đề án quy hoạch làng du lịch Chí Linh cũng như việc xin xây dựng cổng để được xem xét.



Cổng chào làng du lịch Chí Linh của đại gia Lê Ân. Ảnh: KL

Nhiều ngành yêu cầu dỡ

Tiếp sau cuộc họp này, các cơ quan chức năng của TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng Tàu đã nhiều lần có ý kiến đề nghị tháo dỡ cổng trên. Ngay cả trong cuộc họp sơ kết của Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015, Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an tỉnh, cũng có ý kiến buộc phải tháo dỡ.

Trước việc này, ngày 5-10, Sở GTVT tỉnh đã có công văn chỉ đạo tháo dỡ cổng trên do xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tiếp đó, TP Vũng Tàu đã tổ chức họp liên ngành kiểm tra, thống nhất phương án trình UBND TP Vũng Tàu phá dỡ cổng chào của ông Lê Ân. Phòng Quản lý đô thị TP cũng đề nghị phường 10 kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với công trình vi phạm, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Suốt thời gian qua, phường 10 đã nhiều lần mời ông Lê Ân lên để vận động, giải thích, đề nghị ông tự nguyện tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, những lần gần đây ông Lê Ân đều không có mặt. Đơn cử gần đây nhất là sáng 15-12, phường cùng đại diện các phòng chuyên môn của TP Vũng Tàu cũng đã đợi cả tiếng đồng hồ nhưng ông không đến theo giấy mời.