Đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1.200 bánh heroin

Lực lượng trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ đối tượng ma túy. Ảnh: Hoa Oanh Vũ/CAND

Việc truy bắt đối tượng cầm đầu trong các đường dây ma tuý là yếu tố quyết định thành bại của chuyên án. Thế nhưng, với những đường dây xuyên quốc gia, hoạt động hết sức tinh vi thì việc bắt giữ “ông trùm” là cuộc chiến hết sức cam go.

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) – Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, được tổ chức chặt chẽ với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động khép kín cùng thủ đoạn hết sức tinh vi.

Ma tuý được vận chuyển từ Lào qua Điện Biên rồi đưa xuống Lào Cai bán sang Trung Quốc. Chúng sử dụng anh em ruột, họ hàng vào đường dây và dùng nhiều phương tiện, nhiều tuyến đường khác nhau để vận chuyển. Trên cơ sở những nhận định ban đầu, ngày 12/4/2013, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ.

Cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia này là Sùng A Minh (tức “Minh to”), 29 tuổi, trú tại bản Pu Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (Điện Biên). Do mua tận gốc, bán tận ngọn nên tiền lãi thu được rất lớn.

Các đối tượng trong đường dây giàu lên nhanh chóng. Chúng mua nhiều ôtô hạng sang, xây nhà lầu và thường xuyên đi du lịch, ăn chơi ở Lào, Thái Lan, Trung Quốc…

“Người Mông bán ma tuý, có nhiều tiền thường rất chơi ngông. Sùng A Minh mua nhiều xe hạng sang như Lexus 470, Land Cruiser V8… Mặc dù đã mua nhà ở TP Điện Biên nhưng mỗi lần xuống chơi, Minh không ở nhà, mà thuê khách sạn hạng sang để ăn chơi với các “em út”. Có lần Minh tổ chức sinh nhật cho con ở khách sạn, chở một xe bia xuống ăn nhậu”– Đại tá Phạm Duy Cảnh – Trưởng phòng PC47 cho biết.

Phòng PC47 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ như Phòng PA71, Công an Điện Biên, Cục A70 (Bộ Công an), Bộ đội biên phòng tỉnh… sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh bắt quả tang nhưng không hiệu quả vì các đối tượng hoạt động rất tinh vi.

Heroin bị thu giữ. Ảnh: Hoa Oanh Vũ/CAND

“Chúng thường di chuyển bằng nhiều xe, có xe tiền trạm, xe chở ma tuý thường đi giữa hoặc sau cùng. Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, chúng cố tạo tình huống giả như tai nạn giao thông hoặc dùng xe không chở ma tuý đâm trực tiếp vào xe Công an để xe chở hàng chạy thoát”– Đại uý Bùi Thanh Nhật, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng PC47 nói.

Chuyên án đã có lúc tưởng chừng bế tắc. Thế nhưng, “nút thắt” đã được mở khi Ban chuyên án quyết định bắt quả tang đối tượng Hạng A Thi, 19 tuổi, tại bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) và đối tượng Sùng A Sếnh, 24 tuổi, tại bản Thẳm Chẩu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 40g heroin.

Hạng A Thi được xác định là một mắt xích chân rết trong đường dây của Sùng A Minh, là mấu chốt để mở rộng chuyên án. Qua đấu tranh khai thác, Hạng A Thi khai nhận, đã tham gia vận chuyển cho Sùng A Minh tất cả 3 lần với số lượng 227 bánh heroin từ Lào về Điện Biên.

Sùng A Minh khi bị bắt giữ.

Để tiếp tục đấu tranh làm rõ chuyên án, Ban chuyên án đã họp bàn thống nhất bắt bí mật đối tượng Sùng A Chạ, 29 tuổi, trú tại bản Pu Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng. Đây là mắt xích quan trọng, chuyên vận chuyển ma tuý từ biên giới về và cùng đi tiêu thụ với Sùng A Minh.

Được sự giúp đỡ phối hợp của Phòng PA71 và Cục A70, ngày 11/12/2014, Phòng PC47 đã bắt được đối tượng Sùng A Chạ. Đối tượng này đã khai nhận nhiều lần vận chuyển heroin cho Sùng A Minh và các đối tượng khác với số lượng trên 1.000 bánh heroin.

Sùng A Chạ đã cùng Sùng A Minh (tức “Minh con”), Hạng A Minh, Giàng Bia Dính, Sùng A Hù… vận chuyển heroin bằng xe ôtô đi bán cho các đối tượng là Ly Seo Chư, Vàng Seo Chứ… Ngoài ra, Chạ còn bán thêm 20 bánh heroin cho đối tượng tên là Giàng A Dình ở Tả Ngải Chồ (Mường Khương, Lào Cai).

Củng cố tài liệu, chứng cứ chắc chắn, kết hợp với tài liệu trinh sát thu thập được trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án quyết định ra lệnh bắt “ông trùm” Sùng A Minh. Về phía đối tượng, sau khi biết tin Sùng A Chạ bị bắt, Sùng A Minh lập tức lái xe Land Cruiser V8 bỏ trốn.

Minh lái xe xuống Hà Nội, gửi xe ở Xuân Mai rồi bắt xe khách đi Lào Cai, mục đích trốn sang Trung Quốc.

Trinh sát PC47 Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ ma túy. Ảnh: Hoa Oanh Vũ.

Trước khi bỏ trốn, Sùng A Minh còn gọi điện cho Sùng A Minh (tức “Minh con”) chỉ đạo giấu 13 tỉ tiền mặt. Để nhanh chóng truy bắt được đối tượng, Phòng PC47, Công an Điện Biên đã phải huy động quân số toàn đơn vị; đồng thời phối hợp với Phòng PA71, Cục A71 và Công an tỉnh Lào Cai phục kích đối tượng vào ban đêm dưới cái rét 2-3 độ C.

Kết quả, ngày 12/12/2014, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được Sùng A Minh tại Km8 đường Lào Cai đi Mường Khương, giáp biên giới Trung Quốc.

Đồng thời, Phòng PC47, Công an Điện Biên cũng cử một tổ công tác đi Hà Nội, thu giữ xe ôtô Land Cruiser V8, là vật chứng vụ án mà Sùng A Minh cùng đồng bọn dùng để vận chuyển ma tuý.

“Khi bắt được Minh, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chậm trễ một chút, đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc thì chuyên án sẽ đi vào bế tắc”, Đại tá Cảnh nói thêm.