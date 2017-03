Đủ kiểu tai nạn ở công trình xây dựng

Những vụ tai nạn tiêu biểu - Ngày 17-10-2014, vụ nổ tại căn nhà 66/2 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 làm ba người chết tại chỗ, năm người bị thương và 85 căn nhà bị hư hỏng. Trong đó có tám căn nhà cần phải đập bỏ xây dựng mới, 14 căn phải sửa chữa và thực hiện quan trắc lún trước khi đưa vào sử dụng lại. - Ngày 30-12-2014, vụ cháy căn nhà 180 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 ảnh hưởng tới bảy căn nhà lân cận trong đó có hai trường hợp hư hỏng nặng. Nguyên nhân là do chập điện khi lắp đặt bảng quảng cáo. - Ngày 10-7-2015, tòa nhà 17 tầng nằm trong khu đô thị Nam TP bị sập giàn giáo trong lúc đang thi công khiến ba người tử vong và bốn người bị thương. Nguyên nhân do lắp đặt, sử dụng giàn giáo không đảm bảo kỹ thuật an toàn. - Ngày 10-11, một công trình xây dựng trên đường Trường Chinh, quận 12 trong quá trình thi công bị gãy đổ cần trục tháp, không thiệt hại về người nhưng khiến ba đốt trụ tháp bị gãy đổ; gây hư hỏng cục bộ phần tường bao che, sê nô mái và phần kết cấu khung sàn tầng sân thượng của BV Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. Trong đó có một ô sàn tầng sân thượng bị khối đối trọng bê tông cốt thép xuyên thủng, gây phá vỡ kết cấu. Kiểm tra chặt công trình xây dựng Để chủ động ngăn ngừa, hạn chế sự cố công trình xây dựng, tới đây Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ đến công tác lựa chọn nhà thầu cũng như các hoạt động ngành nghề. Đồng thời Sở kiểm tra buộc các đơn vị tham gia xây dựng tuân thủ thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định, qua đó đảm bảo hạn chế thiệt hại về người và tài sản cũng như không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư xây dựng của TP. Ông LÊ HÒA BÌNH, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM