Dùng hóa chất Trung Quốc, chỉ cần 48 tiếng giá đỗ mọc đầy thùng

Sáng 17-5, Đoàn kiểm tra liên ngành của Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật, Công an kinh tế thị xã Thuận An (Bình Dương) kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Phạm Thị Mỹ Phượng (42 tuổi, khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh) phát hiện trên 1 tấn giá đỗ được làm từ hóa chất Trung Quốc.



Cơ quan chức năng kiểm tra giá đỗ tại cơ sở. Ảnh: Vũ Hội

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 254 ống hóa chất được dùng để làm giá đã qua sử dụng và 1.800 ống hóa chất chưa qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra tại đây còn có 88 thùng giá đỗ đã nảy mầm cho ra sản phẩm và trên 20 thùng mới được cho đỗ vào, chưa tưới hóa chất.



Cơ sở thừa nhận dùng hóa chất để kích thích phát triển của giá đỗ. Ảnh: Vũ Hội

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Phượng thừa nhận mình đã sử dụng chất cấm để kích thích giá tăng trưởng nhanh và nhằm giúp trắng đẹp dễ bán ra thị trường. Số hóa chất do bà mua ở chợ về để làm giá, mỗi ngày trung bình bà làm ra khoảng 20 thùng giá, mỗi thùng khoảng 15 kg. Cứ như vậy trong khoảng 48 giờ giá mọc lên đầy thùng.



Đoàn kiểm tra đã tiến hành tịch thu toàn bộ số giá, hóa chất đưa đi tiêu hủy. Đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.