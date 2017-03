Bức tranh tuyển sinh NV2: Kẻ ăn không hết, người lần không ra!

“Với điểm sàn khối A, B là 15 điểm, khối C 14 điểm và khối D 13 điểm, nguồn tuyển NV2 khá cao, tức là khả năng luân chuyển giữa các trường, các vùng rất cao. Thí dụ, khối B có hệ số luân chuyển hơn 62 hệ số K, tức khoảng 570% số thí sinh đạt điểm trên sàn so với chỉ tiêu. Khối A, C vượt khoảng bốn đến năm lần, còn khối D khoảng hai lần”. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long