20% nam giới vô sinh do không có tinh trùng

BS Vũ Nhật Khang, BV Mỹ Đức (TP.HCM), đưa ra thông tin trên tại hội nghị “Vô sinh nam và nam khoa” do Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM tổ chức ngày 17-9.

Các bác sĩ đang điều trị một trường hợp vô tinh. Ảnh: TRẦN NGỌC



Theo BS Khang, tỉ lệ vô tinh hiện nay ngày càng nhiều do việc theo dõi, chẩn đoán và điều trị vô sinh ngày càng cải thiện. Bên cạnh đó, tỉ lệ nam giới còn sống sau khi hóa trị, xạ trị để điều trị một số bệnh lý ung thư ngày càng cao nên góp phần gia tăng tỉ lệ vô tinh.

“Trước đây, hiếm muộn nam ít được chú ý do hầu hết không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng và thiếu nhiều trang thiết bị kỹ thuật cao để phát hiện. Gần đây, với sự phát triển của sinh học phân tử đã giải thích một số nguyên nhân di truyền về vô tinh. Từ đó, sự chú ý về vô tinh cũng nhiều hơn” - BS Khang cho biết.

“Vô tinh có thể do tắc nghẽn đường sinh dục, tổn thương quá trình sinh tinh, rối loạn quá trình xuất tinh hoặc suy tuyến sinh dục nam. Tuy nhiên, đa số nghiên cứu chia các trường hợp vô tinh thành hai nhóm chính: Do tắc nghẽn và không do tắc nghẽn. Việc phân loại vô tinh có vai trò cực kỳ quan trọng trong tiên lượng khả năng thành công của biện pháp điều trị” - BS Khang cho biết thêm.