6 điều chưa biết về hạt đậu tình yêu

Có thể nói từ trước đến nay người ta luôn nghĩ hạt đậu tình yêu là trung khu tạo ra cảm giác hưng phấn cho người phụ nữ trong cuộc yêu. Tuy nhiên, có thể còn nhiều điều bạn chưa biết về hạt đậu kỳ lạ này.

Nó có tên gọi từ xa xưa

Từ thời cổ đại, các thầy lang đã phát hiện ra bộ phận đặc biệt này trên cơ thể nữ giới. Những nhà khoa học người Hy Lạp đầu tiên đã đặt cho nó một tên gọi mang ý nghĩa là “quan trọng” hay “trọng điểm”. Chữ này xuất phát từ một tiếng Hy Lạp cổ được viết là "kleitoriazein", có nghĩa là “chọc ghẹo” hoặc “mang lại niềm vui”. Ngay từ tên gọi đầu tiên, vị trí quan trọng của nó trong việc đem lại niềm vui cho con người đã được xác định.

Nó lớn hơn bạn tưởng

Hạt đậu khi ở trạng thái bình thường chỉ bé xíu như hạt đậu đen. Tuy nhiên khi được kích thích nó có thể “biến hình” thành kích thước lớn gấp hai, thậm chí gấp ba lần bình thường. Sau khi người nữ “cán đích”, kích thước của hạt đậu sẽ tự động giảm xuống, trở về trạng thái ban đầu và trở nên rất nhạy cảm nếu có tiếp xúc ở thời điểm này.

Không bao giờ lão hóa

Khác với nam giới, nữ giới có thể thăng hoa nhiều lần mà không cần có thời gian nghỉ để lấy lại phong độ. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, hạt đậu không bao giờ già đi. Một khi người con gái đến tuổi trưởng thành, kết cấu của hạt đậu sẽ hoàn chỉnh và giữ nguyên hình thái như vậy cho đến cuối đời. Điều đó có nghĩa là riêng đối với trọng điểm này, mọi thứ sẽ tốt đẹp như khi tuổi còn đôi mươi dù lúc ấy chị em đã ở tuổi thất thập.

8.000 đầu dây thần kinh





Đúng với câu “nhỏ mà có võ”. Hạt đậu tí hon này tập trung ở nó đến 8.000 đầu dây thần kinh, gấp hai lần so với chú lính và gấp nhiều lần hơn so với lưỡi hay, bàn tay, kheo chân… Đó chính là lý do nó đem đến cho chúng ta nhiều cảm giác hơn bất cứ bộ phận nào khác.



Càng tập thể dục càng tốt

Vì sao chạy bộ, tập gym… lại tác động được vào hạt đậu kín đáo và nhỏ bé như vậy? Sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng khúc dạo đầu lý tưởng dành cho quý cô có thể là 20 phút đi bộ hoặc tập thể dục. Lý do là hạt đậu sẽ được kích hoạt tốt nhất khi nó có những hoạt động thể chất, tạo ra tiếp xúc và ma sát.

20 phút tập luyện có thể kích thích vực này hiệu quả đến 168% so với nhiều hoạt động khác và hiệu quả đó sẽ kéo dài trong nhiều giờ. Càng tập thể dục, hạt đậu càng khỏe.

Tất cả là ở não bộ

Thật vậy, để tạo ra khoái cực là kết quả của sáu mô thần kinh khác nhau cùng hoạt động, trong đó phần tư duy của não đóng vai trò chủ chốt. Dĩ nhiên những xung động thần kinh được truyền từ cơ sở đến trung tâm và quá trình vận hành này thay đổi trong từng giai đoạn đời của người nữ như mang thai, cho con bú, mãn kinh… Tuy nhiên, hạt đậu không phải là đầu não tạo ra khoái cảm cho con người mà phải kết hợp nhiều yếu tố khác. Trong đó, thần kinh xúc cảm (tình yêu) và tư duy từ vỏ não là rất cần thiết.