Tình dục tuổi thu vàng

ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học - BV Bình Dân TP.HCM trả lời:

Tình dục là một trải nghiệm về cảm xúc hết sức mạnh mẽ, không phải chỉ dành cho giới trẻ. Có nhiều lý do khiến những người có tuổi thường lo lắng về tình dục, dẫn đến sự lảng tránh hoặc quay lưng với tình dục. Một số người thấy tự ti về cơ thể già nua hoặc về khả năng của mình, một số người khác là do bệnh tật hoặc mất bạn đời. Tình dục ở người lớn tuổi có thể gặp phải các thách thức và vấn đề do tuổi tác gây ra, tuy nhiên các vấn đề này có thể khắc phục được.



Ảnh minh họa



Tuổi càng tăng, những toan tính trong cuộc sống càng giảm, tuy nhiên các rối loạn về tình dục càng tăng. Cụ thể: tỷ lệ rối loạn cương là 38%, béo phì, suy tuyến sinh dục khởi phát muộn là 38,7%… Tại Việt Nam, do ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, không ít phụ nữ cho rằng quan hệ tình dục với chồng khi đã cao tuổi là điều đáng chê cười. Họ tìm mọi cách chối từ, ban đầu có thể phải cố gắng tự kiềm chế, nhưng rồi theo thời gian, sự hờ hững với chuyện giường chiếu thành thói quen, muốn phục hồi không dễ.

Tuổi cao không đồng nghĩa với hôn nhân bị trục trặc. Nhưng, những rối loạn tình dục có thể là nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Trong nghiên cứu về tình dục lý tưởng của châu Á, vai trò của người đàn ông đóng góp rất quan trọng trong giải quyết những rối loạn tình dục ở phụ nữ. Tình dục sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Tình dục làm giảm lượng mỡ thừa, giúp não sản sinh endorphin và giảm lo lắng, tăng cường tuổi thọ, giúp mối quan hệ bền chặt hơn. Tình dục là cách thể hiện tình cảm gần gũi và sâu đậm.

Ở bất cứ lứa tuổi nào, mất đi nhu cầu gần gũi và quan hệ tình dục hầu hết đều không bình thường. Việc giảm nhu cầu hoặc chức năng có thể là dấu hiệu về sức khỏe cần được chẩn đoán và điều trị.

Theo PNO