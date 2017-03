Bé 4 tuổi suýt mù do bị khỉ cắn

Theo lời gia đình, cậu bé Q. tặng cho bé một con khỉ vừa bắt được trong rừng, nặng khoảng 17kg. Khi bé Q. đang chơi thì con khỉ bị đứt dây buộc và vồ bé cắn. Nghe bé la khóc, người mẹ chạy ra phát hiện con bị khỉ cắn nên chạy đến can thiệp.

Bé Q. được đưa đến BV Binh Đoàn Bình Phước cấp cứu trong tình trạng vết thương rách vùng mắt trái, rách da vùng nách. Sau đó bé được cho về nhà uống thuốc và theo dõi. Thấy mắt bé càng lúc càng sưng to và bé sốt rất cao từ 39 - 40 độ C nên gia đình đưa bé quay trở lại BV Binh Đoàn. Sau đó chuyển lên BV Bình Phước, BV Mắt TP.HCM và cuối cùng là BV Nhi Đồng 1 với tình trạng sốt không giảm, mắt trái sưng phù.

Tại đây, bệnh nhi được được chẩn đoán là chấn thương mắt do khỉ cắn gây áp xe hốc mắt và viêm tấy mô mềm vùng quanh mắt trái. Bệnh nhi được điều trị tích cực, dùng kháng sinh... và chuẩn bị phẫu thuật vùng hốc mắt để giúp bé tránh mù loà.

Tuy nhiên khó khăn là bé bị sốt cao liên tục, phải hạ sốt thì mới mổ được. Khi hạ nhiệt độ bé xuống còn 37 độ C thì cuộc phẫu thuật được tiến hành. Kết quả sau một ngày bé đã giảm sốt, mắt trái bớt sưng đau và sức khỏe dần hồi phục.

Các bác sĩ cảnh báo, đã có nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra do vật nuôi cắn, mới đây có một trẻ bị gấu nuôi cắn đứt tay. Do vậy, gia đình có trẻ nhỏ, để đảm bảo sự an toàn cho con trẻ phụ huynh tuyệt đối không nên nuôi những loại thú hoang dã, vì bản chất của những con thú này rất hung dữ, có thể gây nguy hiểm cho trẻ bất cứ lúc nào khi trẻ đến gần chúng.