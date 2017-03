Bé trai bốn tuổi chết bất thường sau phẫu thuật

Ông Nguyễn Văn Bình, ông nội bé Phúc, cho biết: Trưa 30-8, bé Phúc bị tai nạn giao thông gãy xương đùi. Gia đình đưa bé Phúc đến Trung tâm Y tế Gò Công Tây rồi được chuyển đến BV Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Bác sĩ chẩn đoán bé Phúc bị gãy kín 1/3 dưới xương đùi trái. Ngày 9-9, bé Phúc được mổ kết hợp xương. Đến 11 giờ 50, bé đột ngột ngưng thở, ngưng tim và được chuyển đến BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu. Sau sáu ngày điều trị, đến 16 giờ ngày 14-9, BV thông báo bé Phúc đã tử vong.

Theo biên bản họp thảo luận của BV Đa khoa trung tâm Tiền Giang, bệnh nhi Phúc ngưng thở, ngưng tim đột ngột sau mổ là do suy hô hấp, tuần hoàn và do bệnh nhi nhạy cảm quá mức với các thuốc sử dụng trong quá trình gây mê. Đây là sự cố y khoa ngoài ý muốn trong quá trình gây mê. Tuy nhiên, theo giấy báo tử của BV Nhi đồng 1 thì bệnh nhi Phúc chết do hậu phẫu gãy xương đùi trái, thiếu ôxy não.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN