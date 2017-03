Bệnh viện làm dinh dưỡng trên sổ sách để đối phó kiểm tra

Đó là một trong những kết luận được TS-BS Tạ Thị Tuyết Mai trình bày tại hội nghị khoa học kỹ thuật chuyên đề “Kiểm soát dinh dưỡng trong tăng cường chất lượng điều trị” do BV Chợ Rẫy phối hợp với Hội Dinh dưỡng lâm sàng TP.HCM tổ chức ngày 18-8.

Theo TS-BS Tạ Thị Tuyết Mai, Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Nhân dân Gia Định, khả năng đáp ứng của khoa Dinh dưỡng so với nhu cầu bệnh nhân còn rất thấp.

Qua khảo sát tại BV Nhân dân Gia Định, con số này chỉ chiếm 0,5%. Số liệu thực tế cho thấy trong số 3.000 bệnh nhân ngoại trú và hơn 1.500 bệnh nhân nội trú điều trị tại BV thì chỉ có 10 bệnh nhân trong số này được các bác sĩ, điều dưỡng đánh giá dinh dưỡng.

Về quá trình đánh giá dinh dưỡng, BS Mai phân tích quá trình đánh giá dinh dưỡng một bệnh nhân được trải qua bốn giai đoạn. Bao gồm các bước sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thực hiện can thiệp dinh dưỡng và đánh giá hiệu quả can thiệp dinh dưỡng. Trong khi đó, khoa Dinh dưỡng chỉ được can thiệp vào giai đoạn 3, tức là giai đoạn thực hiện can thiệp dinh dưỡng. Tất cả khâu còn lại là phần trách nhiệm của bác sĩ, điều dưỡng điều trị.

“Tuy nhiên, việc sàng lọc dinh dưỡng, đánh giá hiệu quả dinh dưỡng của bệnh nhân hiện nay rất phức tạp. Cộng với kiến thức dinh dưỡng của bác sĩ điều trị và điều dưỡng chăm sóc hiện nay vẫn rất là kém. Ở các BV lớn bệnh nhân lại quá đông. Vì vậy để đáp ứng quy định của Sở Y tế, Bộ Y tế đặt ra hầu hết các BV làm dinh dưỡng trên sổ sách để đối phó kiểm tra là chủ yếu” - BS Mai ý kiến.