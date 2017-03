Bỏng tay, hoại tử chân vì chất thông cống

ThS Phan Anh Bá Khôi, giảng viên Trường ĐH Bách khoa, phân tích: Thành phần của nước thông cống cực mạnh có chứa 50% là acid sunfuric (H 2 SO 4 ), một loại acid khá nguy hiểm. H 2 SO 4 là một trong ba loại acid vô cơ có tính chất hóa học cực mạnh, thường gây bỏng sâu khi tiếp xúc với cơ thể người. Do tính chất ôxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể người, acid phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử từ bên ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể. Hầu như bất cứ bộ phận nào của cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với acid sunfuric đều sẽ dễ bị tổn hại và để lại di chứng nặng nề. Acid sunfuric có thể gây tổn thương cho mô, đặc biệt trên màng nhầy của mắt, miệng và đường hô hấp, tiếp xúc ngoài da có thể gây bỏng. Thậm chí hít phải hơi acid sunfuric cũng gây kích thích đường hô hấp nghiêm trọng đặc trưng bởi ho, nghẹt thở hoặc thở dốc, nghiêm trọng hơn tiếp xúc nhiều và nặng có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, hóa chất này còn tiềm năng ảnh hưởng mạn tính cho sức khỏe, tác dụng gây ung thư, có thể gây độc cho thận, phổi, tim mạch... __________________________________ BV Trưng Vương thường xuyên tiếp nhận những ca bỏng. Trong đó sau bỏng nhiệt và bỏng điện là bỏng các chất hóa chất mà chất tẩy rửa là chủ yếu. Riêng BV Trưng Vương, bỏng hóa chất chiếm 10%-20 % so với các loại bỏng khác. Thị trường hiện nay có bán nhiều hóa chất thông dụng cho gia đình nhưng người dân ít được khuyến cáo về tác hại cũng như cách sử dụng và đề phòng tai nạn nguy hiểm. TS-BS PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH