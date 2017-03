Cứu bàn tay bị gãy, lột toàn bộ da

Chiều 23-9, BS Vũ Minh Đức, khoa Chấn thương-Chỉnh hình BV Nhân dân 115 (TP.HCM) đã cho biết thông tin trên.

Kết quả chụp X quang cho thấy cánh tay trái bà L. bị gãy. Ảnh: MINH ĐỨC



Trước đó, ngày 9-9, bà L. nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt, sốc do chấn thương, xương cánh tay trái bị gãy, dập nát cơ cẳng tay, lột toàn bộ da, bàn tay tím lạnh do tắc động mạch. Người nhà cho biết bà L. bị xe tải nhỏ cán nát cánh tay nên được đưa vô bệnh viện địa phương. Sau khi sơ cứu, bệnh viện này cho biết phải cắt bỏ cánh tay nên gia đình đưa bà L. lên BV Nhân dân 115.

Do đưa vào BV Nhân dân 115 quá trễ (thời gian cho phép chỉ trong vòng sáu tiếng) nên cơ cẳng tay dập nát của bà L. có khả năng bị hoại tử. Một khi bị hoại tử thì nguy cơ phóng thích Myoglobin rất cao, gây suy thận và đe dọa tính mạng.

Sau khi giải thích người nhà bệnh nhân rõ ràng, BS quyết định xử lý cánh tay gãy bằng kỹ thuật vi phẫu. BS cố định xương gãy bằng khung rồi tiến hành cắt lọc mô hoại tử dập nát. Tiếp theo, BS cắt bỏ phần động mạch cánh tay đã bị huyết khối (Động mạch khi bị dập sẽ tạo huyết khối trong lòng mạch. Không cắt bỏ thì máu không cung cấp cho cẳng tay và bàn tay, gây hoại tử). Sau đó nối lại bàn tay và dùng da đắp lại phần đã bị lột.

Theo BS Đức, do bệnh nhân lớn tuổi lại bị sơ vữa động mạch nên can thiệp bằng kỹ thuật vi phẫu khá phức tạp do lòng mạch hẹp. Tuy nhiên ca phẫu thuật cũng đã thành công.