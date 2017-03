Cứu nhiều ca tai nạn… lạ trong một đêm

Cả nhà bị nạn

Anh NVH (30 tuổi, ở Bình Dương) cho biết tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần nên anh “đèo” vợ con từ Bình Dương lên TP.HCM thăm ba má vợ. “Tôi vừa qua cầu Bình Triệu (Bình Thạnh, TP.HCM), một thanh niên loai choai chạy xe máy với tốc độ nhanh vượt lên và vướng vô tay lái xe tôi khiến ba người ngã nhào xuống đường. Tôi bị xây xát tay chân, vợ tôi gãy tay trái, đứa con trầy trụa nhẹ. Người thanh nhiên lồm cồm bò dậy rồi dọt xe đi mất” - anh H. kể lại.

Bị hai tai nạn xe trong vòng 10 ngày

Ông TMK (46 tuổi, ở TP.HCM) được người nhà chuyển vô BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) trong tình trạng bàn chân phải bó kín, trùm bịch nylon trể tránh thấm nước. Chân trái bị vết thương sâu, máu me đầm đìa. “Cách đây 10 ngày, tôi ngã nhào do xe cán vệt nhớt ven đường. Chiếc xe đè lên người khiến bàn chân phải tôi bị gãy. Cách đây nửa giờ, tôi được vợ chở trên xe máy đi ăn hủ tiếu. Chưa kịp tới quán, tôi bị hai đứa nhỏ độ 14 tuổi đi xe đạp điện tông vào. Vợ không sao, riêng tôi bị vết thương sâu chân trái do cấn cục đá khá to nằm ven đường lúc ngã xuống” - ông K. than trời.

BS Đặng Thị Mỹ Hiền đang xem xét vết thương của ông K. Ảnh: TRẦN NGỌC



Bị dao bầu cắt gót chân

Vừa nhăn nhó vì bị vết thương hành hạ, chị NTTM (32 tuổi, ở TP.HCM) kể: “Tôi làm cho một quán cơm. Trong lúc lúi húi quét dọn thì cán chổi quẹt trúng con dao bầu để trên bàn. Con dao rớt xuống, cứa đứt gót chân phải máu chảy đầm đìa”. Tại BV Nhân dân Gia Định, chị M. phải thêm một lần đau đớn khi các BS tiến hành khâu vết thương.

BS đang xem vết thương của chị M. do bị dao bầu cắt. Ảnh: TRẦN NGỌC



Miếng cản pô xe máy cứa rớt ngón chân

“Kêu ở nhà không chịu ở nhà, giờ ra nông nổi này” - vừa đẩy cậu con trai độ 22 tuổi vô phòng cấp cứu, bà mẹ vừa rầy rà.

“Hôm nay sinh nhật bạn thân nên tôi không dự không được, cho dù mẹ có mắng mỏ. Trên đường về nhà xe tôi quẹt với xe người đi cùng chiều khiến cả hai lăn quay. Trong lúc lui cui đứng lên, tôi bị miếng cản pô xe Blade của người kia cứa đứt lìa ngón trỏ chân trái. Từ người lành lặn, giờ tôi thành người khuyết tật” - người thanh niên tên Q. than vãn.





BS đang khám vết thương mất ngón trỏ chân trái của Q. Ảnh: TRẦN NGỌC.



Cưa thịt, cưa luôn ngón tay

“Đau quá BS ơi” – vừa than, anh VVT (30 tuổi, ở TP.HCM) vừa đưa tay phải bị băng bó cho BS xem.

“Tôi là công nhân chế biến thực phẩm của một doanh nghiệp, đứng máy cưa giò heo. Trong lúc đưa giò heo vô máy để cưa, do bất cẩn nên ngón trỏ tay phải của tôi bị máy cưa luôn, mất hết một phần thịt” - anh T. nhăn nhó.

Anh T đau đớn vì bị máy cưa giò heo "lấy mất" phần thịt ngón trỏ tay phải. Ảnh: TRẦN NGỌC



BS Đặng Thị Mỹ Hiền, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết bình quân mỗi ngày BV cấp cứu khoảng 250 bệnh nhân. Trong đó 1/3 trường hợp do tai nạn giao thông, lao động và sinh hoạt.