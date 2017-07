Đi phòng khám quốc tế về, 'của quý' sưng như cà tím

Ngày 6-7, BV Bình Dân cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 22 tuổi, quê Bạc Liêu bị tổn thương dương vật do đi cắt bao quy đầu tại một phòng khám quốc tế.



Bệnh nhân kể lại: Do bị tiểu gắt, tiểu buốt lâu ngày nên ngày 5-7 anh đến khám tại một phòng khám quốc tế tại TP.HCM. Tại đây, anh được chỉ định cắt da bao quy đầu. Sau khi về nhà, vết mổ ngày càng sưng to, đau buốt. Đến đêm dương vật sưng bầm, chảy máu đầm đìa. Do quá hoảng sợ, khuya cùng ngày anh đã đến BV Bình Dân cầu cứu.

Tại đây, bác sĩ chuyên khoa Nam học trực cấp cứu khám thấy dương vật bệnh nhân sưng bầm, khối máu tụ lớn, cả dương vật sưng to như trái cà tím. Bệnh nhân đang trong tình trạng hốt hoảng, tái nhợt vì sợ hãi. Ngay sau đó, bệnh nhân được bác sĩ cho thoát lưu khối máu tụ, khống chế động mạch nông đang chảy máu liên tục, tiến hành băng ép, giảm đau, cầm máu chống phù nề.

Theo đánh giá của bác sĩ nam khoa tại BV Bình Dân, thủ thuật cắt bao quy đầu tại phòng khám quốc tế đã cắt vào một động mạch và không được xử lý cầm máu tốt dẫn tới chảy máu, khiến dương vật nhanh chóng bị biến dạng, phù nề. “Nhiều người nghĩ cắt da bao quy đầu là một thủ thuật đơn giản, thực ra việc cắt da bao quy đầu cũng cần thực hiện tại phòng khám uy tín bởi bác sĩ am hiểu chuyên môn. Người bệnh cũng cần được hướng dẫn và theo dõi sau khi thực hiện thủ thuật. Tuy nhiên, với trường hợp trên, nếu không được can thiệp sớm, bệnh nhân có thể diễn tiến chảy máu không cầm gây thiếu máu cấp, khối máu tụ không được dẫn lưu khiến bệnh nhân đau đớn có thể diễn tiến nhiễm trùng, tử vong” - một bác sĩ cho biết.

Hiện tình trạng của bệnh nhân đã dần trở lại ổn định, tinh thần đã bình tĩnh, không còn hoảng loạn.