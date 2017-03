Khám sức khỏe trước khi kết hôn, nên không?

Theo khảo sát của ngành DS-KHHGĐ, tỉ lệ vô sinh hiện nay của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 10%, trong đó 40% do người chồng, 40% do người vợ, 10% do cả hai người và 10% chưa rõ nguyên nhân.