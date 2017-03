Liên tục cứu 6 bệnh nhân nhồi máu cơ tim một ngày

Bởi vậy, việc chạy đua với thời gian là yếu tố sống còn quyết định sinh mạng của bệnh nhân. Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện (BV) E đã giành giật sự sống thành công cho sáu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trong một ngày căng thẳng.



7 giờ ngày 4-12, ThS-BS Phan Thảo Nguyên, Phó khoa Khám bệnh và Cấp cứu tim mạch - Trung tâm Tim mạch BV E (Hà Nội), cùng các bác sĩ và điều dưỡng kíp trực tiếp nhận bệnh nhân NVG (76 tuổi, Bắc Giang) được chuyển từ BV tuyến dưới lên trong tình trạng đau tức ngực, khó thở, tím tái. Mạch và huyết áp giảm, điện tim biến đổi thất thường, men tim tăng cao.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trước rộng, có nguy cơ tử vong cao. Do đó, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành can thiệp tái lập dòng máu chảy trong đoạn động mạch vành bị tắc, đặt stent cho bệnh nhân. Ca can thiệp kéo dài gần một giờ, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã trở lại ổn định.



Một trong sáu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim được cấp cứu ngày 4-12 đã hồi phục.

Khi đang tiến hành can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân G., các bác sĩ lại nhận thông tin có thêm một bệnh nhân khác bị nhồi máu cơ tim đang được vận chuyển cấp cứu vào trung tâm. Bệnh nhân này là NTT (78 tuổi, Hưng Yên), nhập viện với các triệu chứng đau ngực dữ dội, khó thở cấp… và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim giờ thứ sáu kèm nguy cơ phù phổi cấp. Sau hơn hai giờ can thiệp, bác sĩ đã tái thông dòng máu ở động mạch vành, đặt stent, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ, điều dưỡng chưa kịp nghỉ ăn trưa thì 13 giờ cùng ngày, bệnh nhân NVH (45 tuổi, Nam Định) lại tiếp tục được chuyển đến trong tình trạng sốc tim, rối loạn nhịp mạch và huyết áp giảm… Được chẩn đoán nhồi máu cơ tim động mạch vành phải. Các bác sĩ đã can thiệp cấp cứu, chụp động mạch vành cho bệnh nhân, thấy tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Sau hơn 45 phút được can thiệp thành công tái thông dòng máu, bệnh nhân đã ổn định. May mắn là bệnh nhân này mới bị nhồi máu cơ tim giờ thứ hai - đây là “thời gian vàng” để can thiệp cấp cứu người bị nhồi máu cơ tim.

Đến 15 giờ, chiếc băng ca chở bệnh nhân thứ tư là NTT (85 tuổi, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) được đẩy vào trong phòng can thiệp. Bệnh nhân được chuyển đến từ BV GTVT trong tình trạng rất nặng: sốc tim, phù phổi cấp, rối loạn nhịp rất nặng, được các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu vùng sau dưới. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành mũ... Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất và bị nặng nhất trong tua trực cấp cứu ngày 4-12 nên ca can thiệp này rất vất vả.

Sau khi can thiệp cấp cứu tái thông dòng máu và đặt stent động mạch vành mũ xong, vừa về phòng hồi sức thì bệnh nhân lại xuất hiện rối loạn nhịp, phù phổi cấp, suy tim sau nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ lại tiếp tục thực hiện thông khí nhân tạo nhằm giảm nguy cơ suy tim và tử vong cho bệnh nhân này.

24 giờ, lại có thêm hai bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vào trung tâm cấp cứu. Hai ca can thiệp cấp cứu kéo dài đến gần 3 giờ sáng 5-12 mới xong. Đến 7 giờ cùng ngày, các bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe.

GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E, đánh giá việc cấp cứu kịp thời, thành công sáu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trong một ngày là điều hết sức quan trọng. Nếu các bệnh nhân này không được can thiệp sớm thì nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao.

GS Thành cảnh báo trong những ngày qua thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao… thì những người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường cần lưu ý hơn tới sức khỏe. Khi thấy các biểu hiện triệu chứng như đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, đau lan lên vai, cổ, hàm hoặc lan dọc theo cánh tay, đặc biệt là tay trái… cần được đưa đi cấp cứu tại các BV có chuyên khoa can thiệp tim mạch để được chẩn đoán và điều trị nhanh nhất, hạn chế nguy cơ tử vong.

