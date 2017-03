Mổ lấy 15 viên sỏi mật đang nhiễm trùng bằng phương pháp mới ít đau

Các viên sỏi này đang làm mủ, gây tổn thương nhiễm trùng. Sau thủ thuật, hiện bệnh nhân này đã hết đau, hết sốt và đã được xuất viện chỉ sau có hai ngày.

Trước đó, ngày 25-10, bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy Phnom Penh trong tình trạng đau dữ dội phía dưới sườn phải, sốt cao, ăn uống kém. Qua thăm khám và chụp CT bụng, các BS phát hiện rất nhiều sỏi trong ống mật chủ và tại hai nhánh gan, đang nhiễm trùng. Sau khi hội chẩn với các BS tại khoa Ngoại tiêu hóa BV Chợ Rẫy TP.HCM, ê kíp phẫu thuật BV Chợ Rẫy Phnom Pênh đã quyết định thực hiện áp dụng kỹ thuật “nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi” - (ERCP). Kết quả các BS đã lấy ra được trên 15 viên sỏi kích thước 4-12 mm.





Các BS BV Chợ Rẫy - Phnom Penh đang lấy sỏi mật cho bệnh nhân.

Theo BS Thức, trước đây, đối với những trường hợp tương tự, các BS sẽ phải phẫu thuật mổ hở, mở túi mật để lấy sỏi. Phương pháp này sau mổ bệnh nhân thường sẽ phải chịu nhiều đau đớn và có nguy cơ nhiễm trùng cao, thời gian hậu phẫu sẽ phải mất 7-10 ngày. Kỹ thuật ERCP vừa áp dụng sẽ giúp bệnh nhân mau hồi phục, giảm thời gian nằm viện, giảm biến chứng sau mổ và giảm chi phí điều trị vì đây là kỹ thuật ít xâm lấn.

ERCP là một kỹ thuật chuyên biệt dùng để quan sát hình ảnh của các ống dẫn mật và đôi khi là các ống tụy. Ống dẫn mật là những ống dẫn lưu mật từ gan vào túi mật và đổ xuống tá tràng, ống tụy là những ống dẫn lưu dịch tụy đến ruột non. Phần ống tại nơi mà ống mật chủ và ống tụy hòa nhập để đi vào tá tràng sẽ phình to ra gọi là bóng Vater. ERCP có thể giúp chẩn đoán chính xác, đồng thời giúp điều trị các bệnh lý sỏi đường mật, nhiễm trùng đường mật do sỏi, hẹp - tắc nghẽn đường mật, giun chui ống mật, viêm tụy cấp do sỏi kẹt tại bóng Vater (phần ống tại nơi ống mật chủ và ống tụy hòa nhập để đi vào tá tràng phình to tạo thành bóng Vater).