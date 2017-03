Một ngày cứu hai ca dị dạng mạch máu phức tạp

(PLO) - Ngày 19-6, TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Can thiệp đột quỵ, BV quốc tế Phúc An Khang (SIS – IPAK), đã can thiệp nội mạch điều trị dị dạng mạch máu cứu hai ca bệnh phức tạp.