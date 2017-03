Người tiêu dùng đối mặt dư lượng hóa chất trong thực phẩm

Mặc dù TP.HCM có nhiều nỗ lực trong quản lý thực phẩm nhưng tình hình an toàn thực phẩm hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Do vậy, để bảo vệ bản thân và gia đình, người tiêu dùng hạn chế mua các thực phẩm chế biến sẵn như tỏi, sả xay, rau củ… đã thái sẵn, ngâm nước hoặc thịt, cá xay nhuyễn vì có nhiều nguy cơ sử dụng chất tẩy trắng, hàn the.