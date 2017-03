Tuy nhiên, bệnh có thể phòng tránh và điều trị tốt hơn nếu chúng ta biết điều chỉnh những yếu tố nguy cơ, hiểu rõ nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim và thay đổi những thói quen có hại.

Nhồi máu cơ tim là tình trạng một phần cơ tim bị hủy khi lượng máu cung cấp đến phần đó bị giảm sút. Nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim là do tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi tim. Khi cơ tim hoàn toàn không được cung cấp máu thì cơ của vùng cơ tim ấy sẽ hoại tử, gây triệu chứng đau ngực dữ dội.



Nhồi máu cơ tim có thể đến đột ngột và gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh khi không được cấp cứu kịp thời.



Dưới đây là những nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim:

Nhóm nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim thường gặp

Phần lớn bệnh nhân nhồi máu cơ tim là do cục máu đông hiện diện trong lòng mạch máu nuôi tim (còn gọi là động mạch vành) làm tắc mạch máu. Mạch vành đem máu và ôxy để nuôi tim, nếu mạch máu tắc sẽ dẫn tới tim bị thiếu ôxy và làm chết các tế bào ở cơ tim.

Ngoài ra, nhồi máu cơ tim còn có thể do các mảng xơ vữa làm hẹp mạch vành.

Các yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch vành cũng chính là các yếu tố làm tăng nguy cơ gây nhồi máu cơ tim như hút thuốc lá, cao huyết áp, đái tháo đường và có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, nhồi máu cơ tim còn do nhiều nguyên nhân khác:

Nghẽn mạch vành do cục nghẽn từ xa đưa tới (trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, hẹp van hai lá).

Hẹp lỗ vào động mạch vành do một tổn thương động mạch chủ (nguyên nhân chủ yếu là do bệnh giang mai hoặc do xơ vữa).

Viêm mạch trong các bệnh tự miễn, dị dạng động mạch vành, chấn thương tim.

Những yếu tố thuận lợi thúc đẩy một cơn nhồi máu cơ tim thường không được xác định rõ. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thì phần lớn cơn nhồi máu cơ tim có thể xảy ra khi:

Đang nghỉ ngơi hoặc đang ngủ.

Sau khi tăng đột ngột hoạt động thể lực.

Khi hoạt động ngoài trời lạnh.

Sau một căng thẳng tâm lý hoặc bệnh nặng.

Nhồi máu cơ tim nặng có thể gây sốc tim, đe dọa tính mạng của người bệnh. Vì vậy để đảm bảo an toàn, khi phát hiện thấy các triệu chứng như đau nhói ngực vùng trước tim, ho, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, hồi hộp, thở dốc, đổ mồ hôi... người bệnh cần tới các cơ sở y tế để được các bác sĩ trực tiếp kiểm tra và điều trị kịp thời.

(Theo Benhvienthucuc.vn)