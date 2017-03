Nhiều bệnh nhân ngộ độc do đốt than sưởi

Có trường hợp hi hữu là năm người trong một gia đình cùng bị ngộ độc do sưởi than, trong đó một cháu nhỏ 18 tháng tuổi đã tử vong.

Ghi nhận tại bệnh viện, hầu hết các bệnh nhân nhập viện bị nhiễm độc đều do sưởi ấm chống rét không đúng cách. Đối tượng bệnh nhân bị nhiễm độc hầu hết là sản phụ, trẻ nhỏ và người già. Xét nghiệm khí máu cho thấy bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO.

BS Trần Văn Thành, khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Đa khoa Nghệ An, khuyến cáo: Cách đốt than sưởi ấm chỉ sử dụng than củi, tuyệt đối không sử dụng than đá và than tổ ong. Không nên đốt than trong nhà và ở trong phòng bịt kín…