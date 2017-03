Những lợi ích sức khỏe của việc đi chân đất

1. Giúp não hoạt động tốt hơn

Khi bạn bỏ giày ra rồi đứng bằng chân hay ngồi với hai chân chạm đất, điều đầu tiên hầu như ai cũng cảm nhận được đó là sự thoải mái đến dễ chịu bởi vào thời khắc đó, ta cảm thấy mình như được gắn liền với trái đất . Đồng thời khi bạn thả bộ đôi chân trên cỏ hay cát, bạn sẽ nghĩ đến việc có nguy cơ giẫm phải đá hoặc gai nhọn.



Đi chân trần giúp kích thích não bộ. Hình minh họa.

Nhận thức được những nguy hiểm ấy ở phía trước giúp bạn tập trung vào mỗi bước đi của mình, dẫn đến bộ não được kích thích một cách hữu hiệu. Việc đi bộ bằng chân trần giúp bạn thay đổi rất nhiều đặc biệt là bộ não. Nó sẽ mang lại cho bạn những cảm giác tốt nhất và bạn nên đi bộ trên bãi cỏ hay những nơi thật sự ẩm ướt

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Việc đi bộ bằng chân trần giúp bạn tiếp xúc tới mặt đất nhiều hơn, giúp bạn có được sức khỏe tốt cũng như giúp nhịp tim được điều hòa, giúp bạn giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp tăng cường hệ miễn dịch... Ngoài giờ làm việc, những lúc thể dục bạn có thể chạy bộ bằng chân đất hay đi dạo thể dục bằng chân đất để lưu thông máu được tốt hơn. Việc đi chân trần có nhiều tác dụng tác dụng làm giảm căng thẳng và chữa được chứng trầm cảm.

Điều này rất dễ nhận thấy vì khi bạn tản bộ trên bãi biển hoặc dưới thảm cỏ xanh trong bầu không khí trong lành, tâm hồn sẽ thư thái, mọi cảm giác lo âu muộn phiền của cuộc sống cũng tạm tan biến và tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều. Như trẻ con còn bé bạn cũng nên cho bé chạy nhảy bằng chân trần. Điều này giúp cho bé cứng cáp và khỏe mạnh hơn đồng thời giúp bé có sức đề kháng tốt nhất đấy.

3. Giúp bạn ngủ ngon hơn

Nhiều người cho rằng việc đi bộ bằng chân trần có tác dụng rất nhiều trong việc chữa mất ngủ. Điều này rất có lý. Vì khi bạn đi bộ bằng chân trần thì các huyệt đạo ở lòng bàn chân tiếp xúc với đất, sỏi, đá...có tác dụng lích thích nội tạng từ đó giúp bạn ngủ ngon hơn rất nhiều

4. Tốt cho hệ thần kinh

Việc bạn đi chân trần trên mặt đất giúp bạn thư giãn cơ thể và tâm trí của bạn đấy nhé. Nó rất có lợi cho nội tiết và hệ thần kinh phát triển.



Đi chân trần cũng giúp bạn thoải mái đầu óc hơn, đồng thời cải thiện chức năng tim mạch. Hình minh họa.

Việc đi bộ thường xuyên giúp bạn ngăn ngừa được bệnh tiểu đường, cải thiện chức năng tim mạch, giúp giảm cân và giúp cho bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn chỉ cần làm sạch bàn chân của bạn trước khi bạn đi vào nhà và sau khi tập thể dục bằng chân trần là bạn cũng đã khỏe mạnh lắm rồi đấy. Bạn cần lưu ý không nên đi chân trần khi chân bạn đang có bất kỳ vết thương hở hay vết cắt ở chân để tránh nguy hiểm tới sức khỏe

5. Đi chân trần có tác dụng chữa bệnh

Các nhà khoa học từ lâu đã nhận ra bề mặt trái đất luôn phát ra rất nhiều ion âm. Con người sẽ thu vào cả triệu ion âm nếu để da chạm thẳng vào đất. Khi vào trong máu, những ion âm sẽ trung hòa những ion dương mà chúng ta thường xuyên nhận vào người từ các vật dụng như điện thoại di động, máy vi tính, ti vi... Ion dương là một trong những tác nhân gây mất ngủ, căng thẳng, nhức đầu, buồn nôn, tim đập nhanh, toát mồ hôi, ớn lạnh, chóng mặt, run rẩy.

Đi chân trần tốt nhất là đi trên cỏ ướt hay cát ẩm ở bãi biển, vì nước và muối làm tăng thêm độ dẫn ion âm vào người. Đi chân trần trên mặt đất thường hay bê tông cũng được vì có nhiều khoáng chất và nước, nhưng tránh bề mặt trải nhựa đường hay phủ sơn.

6. Làm giảm căng thẳng

Đi chân đất làm trung hòa các gốc tự do, do đó làm giảm căng thẳng do oxy hóa và giúp bạn phục hồi bệnh tật, chấn thương,... nhanh chóng.