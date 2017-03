Phá thai qua mạng!

(PL)- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào năm 2008 đã có khoảng 47.000 phụ nữ chết do phá thai trong những điều kiện không an toàn.

Tại Hà Lan, từ lâu đã có một tổ chức chuyên “giúp đỡ” những phụ nữ mang bầu muốn phá thai nhưng sống tại các nước đang có luật cấm, đó là Women on Web do nữ BS Rebecca Gomperts thành lập. Tổ chức này sẽ gửi thuốc hủy thai qua đường bưu điện và theo dõi y tế qua mạng. Giá trọn gói cho dịch vụ này là 90 euro nhưng có thể gia giảm trong trường hợp khách hàng không đủ chi phí. Với thực tế có khoảng 40% phụ nữ muốn phá thai hiện sinh sống tại những nước đang có luật cấm, tổ chức Women on Web nhận được khoảng 2.000 đơn đặt hàng mỗi tháng. Một bài viết đăng tải trên phụ trương The New York Times đã lý giải cách thức mà tổ chức này tiến hành để có thể né tránh các điều luật cấm phá thai mà nhiều nước trên thế giới áp dụng, ngoại trừ tại Hà Lan, nơi tổ chức này ra đời. Ban đầu, tổ chức của bác sĩ này mang tên Women on Waves đã khai thác những kẽ hở của pháp luật một số nước để hoạt động, cách thức như sau: Trên một con thuyền được cải tạo lại thành bệnh viện lưu động mini, BS Gomperts rong ruổi trên những vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển các nước đang áp dụng luật cấm phá thai như Ireland, Ba Lan, Bồ Đào Nha… để từ đó có thể tiếp cận và bán thuốc hủy thai cho bất cứ phụ nữ nào có nhu cầu và liên lạc được. Một thời gian sau, trước thái độ phản đối mạnh mẽ của chính quyền nhiều quốc gia, “tàu phá thai” của bà BS Gomperts đã không còn nhận được nhiều bệnh nhân như mong muốn. Từ năm 2006, BS Gomperts chuyển qua làm việc chủ yếu trên Internet. Trong một thời gian dài, tổ chức Women on Web hoạt động suôn sẻ nhưng về sau đã gặp trục trặc. Như tại Brazil, hải quan sân bay đôi khi tịch thu các loại thuốc phá thai này. Và trong nhiều trường hợp, chính BS Gomperts đã phải yêu cầu các bệnh nhân người Brazil sang tận các bệnh viện công tại Mexico để phá thai. NGỌC TÙNG (Theo slate.fr)