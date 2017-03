Suýt mất mạng vì chữa rắn cắn bằng thuốc Nam

Ngày 3-12, tin từ BV Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết các vết thâm tím trên người của bệnh nhân Phạm Hồng Thái (34 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai) do bị rắn lục cắn rồi sơ cứu bằng thuốc Nam đã dần biến mất, tuy nhiên vẫn phải theo dõi và điều trị tích cực.



Tay anh Thái bị biến chứng nặng sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn và chữa bằng thuốc Nam.

Trước đó, chiều 1-12, anh Thái được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng toàn bộ cánh tay trái và ngực trái phù to, sưng tấy, tím tái, toàn thân đau nhức, các vết thương hở xuất huyến do tình trạng rối loạn đông máu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh Thái bị biến chứng nặng do bị rắn lục cắn nên tiến hành truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục. Hiện cánh tay, ngực và vai trái của anh Thái đã bớt sưng, các vết thâm tím dần biến mất.

Anh Thái kể lại khoảng 17 giờ ngày 30-11, trong lúc làm vườn anh bị một con rắn lục khá lớn cắn vào một ngón ở bàn tay trái. Người nhà đưa anh Thái đến một thầy lang gần đó để sơ cứu. Tại đây, thầy lang dùng kim chích lên bàn tay để nặn máu độc ra ngoài rồi bó bằng thuốc Nam. Tuy nhiên sau đó vết thương không lành mà còn trở nên nặng hơn buộc người nhà phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ ở đây, trước đó cũng có trường hợp rắn độc cắn đi điều trị bằng thuốc Nam rồi bị biến chứng dẫn đến bị ngộ độc nặng, bị hoại tử phải tháo khớp ngón tay.