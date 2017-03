'Tái sinh' vì được mẹ ruột hiến thận

Ngày 13-10, BV Đa Khoa Đà Nẵng đã tổ chức lễ vinh danh người hiến thận để tri ân và gửi lời cảm ơn tới bà Tăng Thị Thu (sinh năm 1967, quê Đại Lộc, Quảng Nam) vì đã hiến thận trái của mình cho con gái là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

BS Trần Ngọc Thạnh tặng bằng khen tri ân người hiến thận.

Trước đó, bệnh nhân Thúy An được đưa vào viện với tình trạng suy thận giai đoạn cuối, An đã được chạy thận ba tháng với tình trạng thận bị hư hoàn toàn, sự sống của An phụ thuộc hoàn toàn vào việc chạy thận. Trước tình hình này, bà Thu là mẹ ruột của An đã quyết định hiến thận trái của mình để cứu con gái. Tại buổi lễ vinh danh người hiến thận, bệnh nhân An xúc động chia sẻ “thực sự, con đã được tái sinh thêm một lần nữa và lần sinh này cũng là mẹ ruột của con. Con đang mang trong mình một phần thân thể của mẹ”.

BS Bùi Chín (thư ký chuyện môn của hội đồng ghép thận) cho biết ca mổ lấy và ghép thận được thực hiện ngày 18-9. Đây là ca mổ ghép thận thứ hai trong năm 2015 của BV Đa khoa Đà Nẵng. Trước đó, bệnh viện cũng đã ghép thành công một ca ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.