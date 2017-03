Tránh để trẻ chết đuối do sơ cứu sai cách

Ba trẻ đuối nước do cứu nhau Sáng 6-6, năm em gồm Nguyễn Thị Thu Hằng (tám tuổi), Nguyễn Minh Anh Sơn (12 tuổi), Nguyễn Minh Anh Thư (chín tuổi), Nguyễn Minh Tú (12 tuổi), Nguyễn Thị Châu Anh (bảy tuổi) rủ nhau đi câu cá tại sông Phổ Lợi (Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Một em nhỏ bị trượt chân ngã xuống sông, bốn em nhỏ còn lại cùng lao xuống cứu. Không may ba em tử vong, hai em còn lại được người dân phát hiện kịp thời cứu sống. Ba em tử vong được xác định là Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Anh Sơn và Nguyễn Minh Anh Thư, trong đó Sơn và Thư là anh em ruột. NGUYỄN DO ________________________________ Trung bình BV Nhi đồng 1 tiếp nhận 20-30 ca do đuối nước mỗi năm. Do tính chất là BV tuyến cuối nên những bệnh nhân chuyển lên đây đều là trường hợp rất nặng. Như vậy, con số ở Nhi đồng 1 chưa đại diện cho số trẻ bị đuối nước trên toàn TP. Số trẻ tử vong tại đây chỉ khoảng 10% số trẻ nhập viện do đuối nước.