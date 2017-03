Ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật động mạch chủ ngực ít xâm lấn

Kỹ thuật mổ xâm lấn tối thiểu là tùy vào vị trí động mạch chủ bị bệnh lý mà bác sĩ sẽ mở một đoạn ngắn (5-6 cm) ở xương ức phía trên hoặc xương ức phía dưới. Thậm chí là mở đường mổ bên ngực phải hay ngực trái để giải quyết các bệnh lý tim bẩm sinh đơn giản hơn. Kỹ thuật này ít xâm lấn, ít gây mất máu (chỉ mất bằng 1/2 so với trước đây) và chất lượng sống tốt hơn, lại mang tính thẩm mỹ cao.





Bệnh nhân Lê Thị Bé Hằng được phẫu thuật ít xâm lấn để thay một đoạn động mạch chủ. Ảnh: TÙNG SƠN

“Tuy nhiên, với những bệnh nhân huyết động không ổn định thì không sử dụng phương pháp này vì thời gian đặt máy tim phổi quá lâu so với việc mở xương ức để cứu bệnh nhân được sớm hơn” - BS Thái An nói. Cũng theo BS Thái An, đây cũng là một bước tiến của bệnh viện để chuẩn bị tiến hành mổ nội soi tim sau này.