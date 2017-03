Phát hiện một xe tải thịt bò "bẩn" tuồn vào thành phố

Tin từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an TP Hải Phòng, chiều 1/2, tại đường Trường Chinh - Kiến An, các trinh sát đội 6 của đơn vị phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Thú y Hải Phòng phát hiện xe ô tô tải BKS 29C - 065.91 do Nguyễn Cao Thái (SN 1986, ở xã Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam) điều khiển chở khoảng 2 tạ thịt và xương bò.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng Nguyễn Cao Thái không trình bày được giấy chứng nhận kiểm dịch thú y.

Căn cứ quy định về vệ sinh thú y, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số thịt, xương, giao cho Chi cục Thú y Hải Phòng tiến hành xử lý theo luật định.

Tại Quảng Ninh, cùng thời điểm, tối 2/2, trong khi làm nhiệm vụ tại Km106+500, QL 18A, phường Hà Khẩu - TP Hạ Long, Đội TTKS Giao thông trung tâm và dẫn đoàn - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an Quảng Ninh bất ngờ kiểm tra xe ô tô khách BKS 35B-002.95, do Phạm Văn Tình (SN1987, trú tại xóm 6, Cồn Thoi, Kim Sơn - Ninh Bình) điều khiển chạy hướng Hạ Long-Uông Bí.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất của Nguyễn Văn Tuyến (SN1977), trú tại Quỳnh Long - Quỳnh Lưu, Nghệ An là khách đi trên xe.

Tại cơ quan Công an, Tuyến khai nhận mua số pháo trên ở Móng Cái, đưa về quê tiêu thụ dịp Tết.

Vụ việc đã được đơn vị bàn giao cho Công an TP Hạ Long xử lý.

Theo Quốc Đô (Dân trí)