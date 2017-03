Thẩm phán ‘chạy án’ đối diện 15-20 năm tù

Cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND Tối cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Vi Văn - nguyên thẩm phán TAND huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng về tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 3 Điều 279 BLHS (khung hình phạt 15-20 năm). Bị can Vy Tuấn Anh, tài xế Công ty TNHH Minh Huy Chi nhánh Hà Lâm, Đạ Huoai, bị truy tố về tội môi giới hối lộ (điểm a khoản 3 Điều 290 BLHS, khung hình phạt 8-15 năm).

Nhận 50 triệu đồng để “xử treo”

Theo hồ sơ, ngày 9-7-2014, Nguyễn Trần Quân (xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển xe tải 51C-396.31 trên quốc lộ 20. Khi đến Km75+900 thuộc thị trấn Mađagui, huyện Đạ Huoai thì va chạm với mô tô 49M4-1262 do ông Phạm Văn C. điều khiển. Ông C. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Theo CQĐT, tại thời điểm xảy ra tai nạn trên ô tô của Quân còn có ông Nguyễn Văn Nam (chủ xe) ngồi ghế phụ.

Sau đó Quân bị tạm giam và bị VKSND huyện Đạ Huoai truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 202 BLHS, chuyển hồ sơ cho TAND huyện Đạ Huoai xét xử. Chánh án TAND huyện Đạ Huoai đã giao cho thẩm phán Trương Vi Văn thụ lý, giải quyết. Trong thời gian chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, gia đình bị can Quân có đơn xin thăm nuôi và được ông Văn đồng ý. Thông qua Tuấn Anh, ông Văn gợi ý với gia đình Quân muốn được xử án treo thì phải chi 50 triệu đồng. Ông Văn yêu cầu Tuấn Anh đứng ra làm môi giới, nhận tiền từ gia đình Quân rồi đưa lại cho ông Văn sau.

Do không thể lo đủ tiền nên gia đình Quân nhờ ông Nam hỗ trợ 20 triệu đồng. Ngày 23-10-2014, bà Trần Thị Hoàng Oanh (mẹ Quân) cùng ông Nam đến gặp thẩm phán Văn và xin bớt 10 triệu đồng. Ông Văn không đồng ý mà yêu cầu đưa đủ số tiền cho Tuấn Anh. Rời khỏi trụ sở tòa án, bà Oanh và ông Nam đến quán cà phê gần đó đưa trước cho Tuấn Anh 30 triệu đồng. Ngày 25-10, ông Nam tiếp tục gặp và đưa cho Tuấn Anh 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển về cho thẩm phán Văn.





Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đọc lệnh bắt Văn (áo trắng giữa) và Tuấn Anh

(thứ hai từ trái sang). Ảnh: CTV

Không đưa hối lộ vẫn được án treo

Sáng 31-10-2014, thẩm phán Văn đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Quân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và trả tự do ngay tại tòa như đã thỏa thuận trước đó.

Sau khi xem xét kỹ hồ sơ vụ tai nạn giao thông, CQĐT cho rằng Quân bị VKS truy tố theo khoản 1 Điều 202 BLHS nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cụ thể, có đơn bãi nại của gia đình người bị hại, giấy xác nhận có bà ngoại là bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã khắc phục hậu quả cho gia đình người bị hại, thành khẩn khai báo… Theo một điều tra viên, với những tình tiết này, Quân có đủ điều kiện để được hưởng án treo. Tuy nhiên, thẩm phán Văn đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của gia đình Quân để hướng dẫn cho Tuấn Anh đặt ra yêu cầu phải “lót tay” 50 triệu đồng thì mới xử treo.

Kết luận của CQĐT VKSND Tối cao nêu rõ: “Hành vi đòi hối lộ trắng trợn của thẩm phán Văn thông qua người môi giới là Vy Tuấn Anh đã vi phạm pháp luật, gây bức xúc dư luận”. Tại CQĐT, Văn và Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hai người này cũng đã hoàn trả số tiền cho bà Oanh.

Tố cáo nên được miễn tội

Bản kết luận cũng xác định bà Oanh và ông Nam đã có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng hai người này bị ép buộc phải đưa tiền cho thẩm phán Văn để Quân được xử án treo. Do bức xúc nên ông Nam đã chủ động làm đơn tố giác gửi đến CQĐT VKSND Tối cao. Khi trao đổi và đưa tiền cho Tuấn Anh, ông Nam đều bí mật ghi âm, sau đó chuyển các file ghi âm cho CQĐT VKSND Tối cao để làm chứng cứ. Trong quá trình điều tra, hai người này đã tích cực hợp tác, khai báo rõ ràng. Do vậy căn cứ khoản 6 Điều 289 BLHS, CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Oanh và ông Nam về tội đưa hối lộ.