Vụ trẻ bị bạo hành: Rút giấy phép, chuyển công an điều tra

Chiều 21-5, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ bạo hành trẻ nhỏ tại mhóm lớp độc lập Mẹ Mười, địa chỉ 251/32 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng do bà Đinh Thị Hồng làm chủ.



Thấy trẻ quấy khóc, người phụ nữ này đánh liên tiếp vào người bé

Theo đó, nhóm trẻ em độc lập Mẹ Mười của bà Hồng được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 9-5-2013. Số trẻ được giữ tại đây là 14 trẻ, trong đó có ba trẻ 6-12 tháng; 11 trẻ 13-36 tháng.



Căn cứ vào các hình ảnh và clip, cơ quan chức năng xác định người trực tiếp có các hành vi bạo hành trẻ là bà Hồng. Bà này đã có bằng Cao đẳng sư phạm mầm non.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, ngay trong chiều nay, 21-5, Chủ tịch UNBD phường Chính Gián đã rút giấy phép và đình chỉ hoạt động nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Công an phường này cũng đang tiến hành điều tra, xác minh và xử lý mực độ vi phạm của bà Hồng theo quy định.

"Tất cả 14 trẻ đã được cha mẹ đón về nhà an toàn ngay trong trưa 21-5. Không có trẻ nào có biểu hiện bị tổn thương về tinh thần về thể xác, kể cả các bé bị bạo hành trong clip" - ông Nguyễn Đình Vĩnh (Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng) cho hay.



Bé trai bị bạo hành bằng việc xách ngược cổ tại nhóm trẻ gia đình Mẹ Mười. Ảnh cắt từ clip



Cũng theo ông Vĩnh, trong ngày 21-5, Sở đã cử đoàn kiểm tra do Phó giám đốc Lê Thị Bích Thuận làm trưởng đoàn nắm tình hình, nguyện vọng của phụ huynh và tư vấn cho phòng GD-ĐT quận Thanh Khê hướng xử lý và khắc phục vụ việc.



Trước mắt, Sở đề nghị Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê có các biện pháp hỗ trợ về mặt tâm lý, tiến hành kiểm tra sức khỏe và cử người động viên kịp thời các trẻ liên quan. Căn cứ vào nguyện vọng của gia đình sẽ điều chuyển trẻ đến các điểm trường thuận lợi nhất.



Sở cũng đề nghị UBND quận Thanh Khê chỉ đạo, xử lý nghiêm vụ việc. Đồng thời, thông báo đến tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP về việc nghiêm cấm có các hành vi bạo hành thể xác, tinh thần đối với trẻ nhỏ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 21-5, trên mạng Facebook xuất hiện clip và hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ dã man trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Clip ghi lại hình ảnh một em bé cởi trần nằm trên đất và được một phụ nữ đút ăn. Do bé ăn chậm nên người phụ nữ này liên tục dùng tay tát mạnh vào miệng bé.

Sau đó, hàng chục phụ huynh gửi con ở đây đã phát hiện, đến bao vây nhà trẻ và đưa con về. Hàng xóm và những người xem clip bức xúc cũng kéo đến nhà trẻ này. Cảnh sát phải đến để đảm bảo an ninh trật tự.