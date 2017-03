Xóm “người lậu”

Chị Ngô Thị Xuân, ngụ tại khu vực trên, cho biết gia đình chị đi kinh tế mới nhưng do cuộc sống khó khăn đã trở lại đây dựng nhà ở từ năm 1992 đến nay. Chị Xuân than do không có hộ khẩu nên gia đình chị và nhiều nhà dân ở đây không có định mức điện, phải câu điện từ nhà khác với giá rất cao.



Bà Trần Thị Luận, một người dân trong khu vực, than: “Không có hộ khẩu nên chúng tôi đều không được hưởng mọi chính sách của Nhà nước. Nhà ai cũng nghèo nhưng không được cấp sổ hộ nghèo...”.Theo ông Phan Đình Nhân - phó chủ tịch UBND P.Phương Sơn, bà con ngụ ở khu vực trên đa số là người đi kinh tế mới và quay về từ những năm 1980-1990.



Năm 2000, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời số hộ dân này về khu dân cư mới ở xã Vĩnh Thái (TP Nha Trang) và giao UBND TP Nha Trang làm chủ đầu tư lập dự án. Đến năm 2005, tỉnh lại giao dự án này cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Sau đó, dự án vẫn giẫm chân tại chỗ.



Đến cuối năm 2010, tỉnh lại giao dự án này cho TP Nha Trang.“Khó khăn lớn nhất là người dân không có tiền để di dời. Đất ở đồi Trại Thủy là do bà con tự chiếm nên không được đền bù. Tài sản trên đất chủ yếu là nhà tạm bợ nên có đền bù cũng không được bao nhiêu, trong khi đất tái định cư thì tỉnh bán chứ không cấp” - ông Nhân nói.





