Kinh nghiệm thoát hiểm khi xe rơi xuống nước​

Khi chiếc xe bạn đi bị cuốn khỏi đường bộ và rơi xuống nước, ngay lập tức thực hành tư thế an toàn để chuẩn bị cho việc va chạm có thể xảy ra khi xe tiếp xúc với nước. Bắt chéo hai tay trước ngực. Bàn tay phải ôm chặt vai bên trái và ngược lại. Điều này giúp tay bạn tránh bị chấn thương trong quá trình bị nạn, điều kiện quan trọng cho quá trình thoát hiểm.





Mở cửa sổ của xe ngay khi có thể

Bạn chỉ có vài giây từ lúc xe trượt khỏi đường đến khi tiếp xúc mặt nước. Trong vài giây quý giá đó, hãy ưu tiên cho việc mở cửa sổ hoặc cửa xe ngay khi chúng vẫn ở trên mặt nước vì lúc này hệ thống điện chưa bị vô hiệu hóa.

Đập vỡ cửa kính





Khi xe bắt đầu chìm, bạn sẽ không thể mở bất kỳ cửa nào của xe cho đến khi áp suất bên trong và bên ngoài xe được cân bằng (tức là bên trong xe hoàn toàn ngập nước). Vì vậy, hãy cố gắng đập vỡ cửa kính xe càng nhanh càng tốt, nước càng tràn ngập vào xe nhanh bao nhiêu bạn càng sớm mở được cửa bấy nhiêu. Đập kính cửa bằng mọi vật nhọn và cứng mà bạn có như gót giày, tuốc nơ vít.

Chú ý: Phá kính hông xe, không phá kính trước vì sẽ làm xe chìm nhanh hơn.

Đừng tháo dây an toàn

Theo bản năng thì bạn sẽ tháo dây an toàn. Nhưng đây là một hành động sai lầm. Khi xe chìm vào nước, bạn sẽ rất dễ bị mất phương hướng và nếu bạn tháo dây an toàn thì rất có thể bạn sẽ bị đẩy xa ra khỏi vị trí cửa sổ hoặc cửa xe là những nơi bạn sẽ thoát ra ngoài.





Nếu công việc tiếp theo là đẩy cửa xe để thoát hiểm thì việc vẫn cài dây an toàn còn cho bạn thêm điểm tựa để tăng lực đẩy khi bạn đang ở trong nước. Vẫn cài dây an toàn còn giúp bạn định vị được vị trí, đặc biệt khi xe bị lộn ngược khi rơi tự do xuống nước hoặc khi đang ở trong nước và nước đang tràn vào xe.

Cởi bỏ bớt đồ gây vướng víu

Nếu xe bạn đang chìm dần xuống nước, nên cởi giày. Nếu bạn mặc đồ jeans, nhanh chóng cởi ra vì chúng có thể gây vướng víu khi bạn thoát thân.

Thoát khỏi xe





Thoát ra khỏi xe, ngoi lên mặt nước. Phía đầu xe nơi để động cơ có thể sẽ chìm nhanh hơn vì nặng, vì thế đuôi xe sẽ ở trên mặt nước lâu hơn. Bạn có thể đập kính từ phía này.

Thoát hiểm khi xe chìm hẳn

Nếu bạn không thể đập vỡ được cửa kính để thoát ra ngoài, đừng lo sợ. Hãy giữ bình tĩnh. Đến khi nước ngập vào toàn bộ xe, áp suất bên trong và bên ngoài xe được cân bằng. Lúc đó bạn có thể thoát ra ngoài bằng cách mở chốt cửa xe gần nhất.

Hãy rời chiếc xe và bơi về phía bề mặt càng nhanh càng tốt

Nếu bạn không biết bơi hướng nào hãy tìm hướng có ánh sáng và bơi về phía đó. Bạn cũng có thể bơi theo hướng những bọt nước. Bọt nước nổi lên phía trên và cũng có thể giúp bạn nổi lên phía trên bề mặt. Tuy nhiên hãy cẩn trọng xung quanh của bạn vì bạn có thể gặp phải những vật cứng như đá, trụ cầu. Ngay sau khi nổi lên trên mặt nước, hãy ra dấu hiệu yêu cầu giúp đỡ càng sớm càng tốt.