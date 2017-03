Mở cửa xe gây tai nạn, tước bằng lái đến 4 tháng

Kinh nghiệm Quay đầu kiểm tra phía sau để kiểm tra an toàn bằng mắt thường, kiểm tra thông qua gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu trong xe và gương chiếu hậu ở hai bên sườn xe. Sau khi quan sát đủ an toàn để mở rộng cửa xe thì nhanh chóng mở rộng cửa. Tay trái giữ tay nắm cửa, tay phải kéo mở khóa. Sau đó tay trái mở hé cánh cửa và quan sát kỹ lại sau đó đi ra khỏi xe. Đa số những vụ tai nạn do mở cửa xe không đúng cách là do lái xe quá vội vàng hoặc chưa biết cách mở cửa ô tô sao cho an toàn, người lái xe vô tình hoặc không để ý dùng tay trái kéo khóa mở cửa khiến cửa xe bất ngờ bung ra khiến phương tiện lưu thông cùng chiều không kịp phản ứng lại gây những tai nạn đáng tiếc.