1 bé 8 tuổi tử vong do trúng đạn súng hơi

Ngày 9-9, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Công an huyện Lục Ngạn đang tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một cháu bé tử vong nghi do trúng đạn súng hơi.

Theo đó, vào lúc 20 giờ, ngày 8-9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn về việc cháu N (8 tuổi, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) được gia đình đưa đi cấp cứu do có vết thương ở vùng cổ nghi do dị vật giống đạn súng hơi (loại khí nén) găm vào dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Vào cuộc điều tra xác minh, công an làm rõ tối cùng ngày anh T (31 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đón bốn người bạn sang nhà chơi.

Một trong số khách trên mang theo khẩu súng hơi để rủ anh T đi bắn chim.

Nhiều nhân chứng cho hay, khi mọi người đang uống nước, họ nghe tiếng nổ. Sau đó, cháu N ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ. Sau khi xảy ra sự cố, gia đình đã đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân mất nhiều máu và tử vong.

Quá trình thu thập chứng cứ và khám nghiệm, Công an huyện Lục Ngạn đã thu giữ hai khẩu súng hơi tại hiện trường vụ việc.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.