1 công dân được xác định không phạm tội sau 10 năm bị oan 12/06/2024 06:25

(PLO)- VKSND tỉnh An Giang đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Tấn Khoa, do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.