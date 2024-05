1 người nổ là đại tá công an để lừa dân bị công an truy nã 22/05/2024 10:44

(PLO)- Trần Minh Hiếu nổ mình là đại tá công an, chuẩn bị lên thiếu tướng và có thể lo thủ tục nhà đất để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa ra Quyết định truy nã với Trần Minh Hiếu (SN 1975, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hiếu tự khoe khoang mình là là đại tá công an, đang công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, chuẩn bị lên cấp hàm Thiếu tướng.

Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã Hiếu về tội lừa đảo. Ảnh: CA

Bà PTP (ngụ phường An Phú Đông, quận 12) khi nghe Hiếu nói sẽ lo giúp thủ tục tách thửa đất, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên đã tin tưởng đưa tiền.

Hiếu sau đó dùng tiền bà P đưa chi xài vào mục đích cá nhân.

Công an điều tra cho thấy Hiếu từng bị phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.

Đến ngày 12-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hiếu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định tố tụng này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Sau đó, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bắt bị can để tạm giam đối với Hiếu. Tuy nhiên, Hiếu không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu.