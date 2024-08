1 người ở Đắk Lắk bị bắt vì phá hoại chính sách đoàn kết 15/08/2024 18:38

Ngày 15-8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Y Pŏ Mlô (63 tuổi, ngụ xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) để điều tra về tội phá hoại chính sách đoàn kết, theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Y Pŏ Mlô tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra, Y Pŏ Mlô đã từng có liên lạc và nhận sự chỉ đạo của Y Mút Mlô (đối tượng phản động FULRO lưu vong ở Mỹ). Vừa qua, Y Mút Mlô đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk phạt 11 năm tù về tội khủng bố.

Cũng theo điều tra, cán bộ chính quyền các cấp nhiều lần giáo dục, nhắc nhở, đưa ra kiểm điểm trước dân, nhưng Y Pŏ Mlô vẫn không thay đổi nhận thức.

Từ năm 2023 đến nay, thông qua các tài khoản Facebook, Y Pŏ Mlô chủ động liên lạc, nhận thông tin chỉ đạo của các đối tượng FULRO đang ở Thái Lan. Sau đó, Y Pŏ Mlô đã tuyên truyền lại cho các đối tượng FULRO khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, Y Pŏ Mlô trực tiếp đi gặp gỡ các đối tượng, liên lạc trao đổi qua điện thoại di động, gửi, nhận thông tin qua không gian mạng và thu thập những thông tin một chiều, thiếu khách quan, sai bản chất sự thật ở trong nước rồi báo cáo ra bên ngoài nhằm xuyên tạc, phá hoại chính sách đoàn kết, chống đối lại chính quyền.

Khi khám xét nơi ở của Y Pŏ Mlô, cơ quan chức năng thu được nhiều tài liệu, chứng cứ về việc người này liên quan đến các tổ chức khủng bố như: Người Thượng đứng lên vì công lý - ở Thái Lan; Nhóm hỗ trợ người Thượng - ở Mỹ.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, đồng bào ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung, cần tiếp tục đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng thôn buôn ngày càng phát triển. Đồng thời, bà con cần cảnh giác, kiên quyết tẩy chay các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các đối tượng phản động thuộc hai tổ chức khủng bố nêu trên.